Wrzosowiska w Mostówce, nieopodal Wyszkowa, to we wrześniu miejsce, do którego zdecydowanie warto się wybrać. Co roku połacie wrzosów rosnących na jednej czwartej powierzchni ponad 430 hektarów wydm, zakwitają na piękny, różowo-fioletowy kolor, ciesząc oczy odwiedzających je turystów. Godzinę jazdy samochodem z centrum Warszawy i znajdujemy się w innym, bajkowym świecie. Na Wydmach Lucynowsko-Mostowieckich rozpościera się największe wrzosowisko w Polsce, o tej porze roku pięknie barwiące się odcieniami fioletu. Jest to wyprawa idealna na weekend.

