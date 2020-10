Proboszcz w Wesołej z koronawirusem  

"W związku z tym, że o. Adam, proboszcz, oraz dwie inne osoby mieszkające w domu rekolekcyjnym mają pozytywny wynik testu na koronawirusa, jesteśmy objęci kwarantanną domową na dzień dzisiejszy do soboty, 17 października. W tym czasie pomagać nam będą księża przyjeżdżający z zewnątrz. Dziękujemy im za wszelką pomoc" - napisali już w czwartek duszpasterze z parafii Opatrzności Bożej w Wesołej.

Ogłosili też, że kancelaria parafialna będzie zamknięta do odwołania. Msze św. będą odprawiane w kościele jak zwykle: w niedzielę o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00, a od poniedziałku do piątku tylko o godz. 18. Nie jest odprawiana Msza św. o 7.00. "Utrzymujemy adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, nie będzie w tym czasie adoracji w weekendy. Dom Rekolekcyjny i plebania pozostają zamknięte do odwołania. Spotkania wszystkich grup parafialnych są anulowane. Dalsze informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej parafii, przez Facebooka i przez aplikację" - zapowiedzieli duszpasterze, zastrzegając że nie znają źródła zakażenia. Dlatego proszą parafian o obserwację swojego zdrowia i w razie potrzeby o kontakt ze służbami sanitarnymi.

Parafia istnieje od 1950 roku. W 2011 r. abp Henryk Hoser przekazał pieczę duszpasterską nad parafią wspólnocie Chemin Neuf. Wspólnota wywodzi się z grupy modlitewnej, powstała w 1973 r. w Lyonie we Francji. Jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym, która czerpie z duchowości ignacjańskiej. Liczy dzisiaj ok. 2000 członków w trzydziestu krajach. Jej misją jest ewangelizacja i zaangażowanie na rzecz jedności, co realizuje na różne sposoby pośród dorosłych, młodzieży, nastolatków i dzieci.

We wrześniu 2019 r. urząd proboszcza po ojcu Mariuszu Tłokińskim przejął ojciec Adam Strojny, wikariuszem został ojciec Krzysztof Charańczuk. Razem z księżmi ekipę prowadzącą parafię tworzą też: siostra konsekrowana Katarzyna Jackowska oraz osoby żyjące w związkach małżeńskich: Jolanta Łęczycka i Marek Sęczek. W posłudze parafii są też inni bracia i siostry ze Wspólnoty Chemin Neuf oraz z Fraterni Misyjnych Parafialnych Chemin Neuf. Pomocą w parafii służy też ksiądz rezydent Artur Kasprzak z diecezji kaliskiej.

"Nasz kościół jest bezpiecznym miejscem! Nas tam nie było od kilku dni, ławki i klamki są codziennie odkażane. Na liturgii pilnujemy środków bezpieczeństwa! Dziękujemy też Wam wszystkim za respektowanie obowiązujących zasad. Nośmy maseczki, obecnie zarówno w kościele jak i przed kościołem, dezynfekujmy ręce, utrzymajmy dystanse, pamiętajmy o kolejności przyjmowania Komunii świętej. Uważajmy na siebie nawzajem, a przejdziemy przez to razem!" - apelują kapłani z Wesołej.

Według informacji ze strony parafialnej, proboszcz o. Adam Strojny ma się dobrze, jest w domu odizolowany od reszty mieszkańców. Jedna z osób zarażonych jest hospitalizowana, ale czuje się już lepiej.

"Dziękujemy za wszelkie wsparcie, którego doświadczamy. Przepraszamy za niedogodności, dziękujemy za wyrozumiałość i polecamy się Waszej modlitwie" - proszą pracujący w parafii Opatrzności Bożej kapłani. A proboszcz dodaje: "Oby to nam wszystkim posłużyło jako wezwanie do większej uwagi... wirus krąży. Ale Jezus jest większy i On z wszystkiego wyprowadzi dobro!".