Różaniec w deszczu o mądrość sędziów  

22 października Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał wniosek o sprawdzenie zgodności z Konstytucją aborcji eugenicznej. Tego dnia Fundacja Życie i Rodzina oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję zapraszają od godz. 10 na pikietę pod bramą Trybunału przy Alei Szucha 12 a. Ale nie tylko wtedy.

- Po raz czwarty modlimy się różańcem przed Trybunałem o dobry, zgodny z polską Konstytucją wyrok ratujący dzieci podejrzane o choroby lub niepełnosprawność. Jeśli mieliby wydać zły wyrok, niech lepiej przestaną być sędziami Trybunału, bo tu potrzeba ludzi sumienia - mówi inicjatorka modlitwy Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. - Przychodzimy, by pokazać sędziom, że patrzymy im na ręce. Patrzymy też na ręce środowisku politycznemu, które tych sędziów wytypowało, bo jeśli 22 października nie będzie wyroku w sprawie aborcji, to wrócimy do posłów, którzy mają podpisany przez milion Polaków projekt ustawy znoszącej aborcję ze względów eugenicznych i powiemy im: nie możecie tłumaczyć swojej bierności, zwlekając i czekając na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo ten sprawy załatwić nie chce - dodaje Kaja Godek, podkreślając że od 2011 r. miało miejsce aż pięć inicjatyw obywatelskich, w których Polacy jednoznacznie domagali się zwiększenia ochrony życia w Polsce. Tymczasem politykom bardziej dziś zależy na losie zwierzątek futerkowych, niż na życiu dzieci z zespołem Downa.

Według Kai Godek data orzeczenia nie będzie przypadkowa. 22 października jest dniem liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.

- Być może osoby, które wyznaczały termin ogłoszenia wyroku nie wiedziały o tym, ale wierzymy, że papież życia i rodziny wstawi się za losem niewinnych, najmłodszych Polaków. Październik jest miesiącem różańca, stąd przed Trybunałem odmawiamy tę modlitwę. Nie modlimy się po cichu, ale publicznie, żeby pokazać że jesteśmy i reprezentujemy te dzieci, które same o siebie upomnieć się nie mogą. To bzdura, jeśli ktoś mówi, że dziecko niepełnosprawne lub chore, to dziecko, które nie zasługuje na życie, lub że należy je z tego życia "oswobodzić", czyli zamordować - dodaje działaczka, zapowiadając modlitwę różańcową także w najbliższy czwartek o 18.00, w Dzień Dziecka Utraconego.

- Chcemy opłakiwać nie tylko dzieci zmarłe naturalnie. Chcemy pamiętać o dzieciach utraconych w wyniku aborcji. To są dzieci, których nie ma z nami, a powinny bawić się i śmiać z innymi - podkreśla Kaja Godek.

- Przyszłam z dziękczynieniem Panu Bogu, bo jestem przekonana, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zagłosują za życiem. Jeśli nie zagłosują, to trzeba będzie modlić się o takich sędziów, dla których ludzkie życie, także dziecka niepełnosprawnego jest ważne - mówi Maria Soudée, która przyszła na Aleję Szucha w poniedziałkowy wieczór, by odmówić różaniec w intencji zatrzymania zabijania niewinnych dzieci.

Modlitwę różańcową przed Trybunałem Konstytucyjnym poprowadził ks. Mateusz Szewczyk z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Modlitwę różańcową przed Trybunałem Konstytucyjnym organizuje także od jutra do 22 października katolicka wspólnota mężczyzn Bractwo Przedmurza.