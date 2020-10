Sanktuarium paulinów znów otwarte dla wiernych  

W czwartek kościół Ducha Świętego zostanie ponownie otwarty dla wiernych. Świątynia została zamknięta 5 października po wykryciu koronawirusa u o. Krzysztofa Wendlika, przeora klasztoru, oraz drugiego zakonnika.

- Eucharystia celebrowana jest każdego dnia od poniedziałku do soboty o 7.00, 8.00 i 17.00, a w niedzielę o 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 20.30. Spowiadamy codziennie od 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00, w niedziele natomiast podczas każdej Mszy Świętej.

Przy tej okazji prosimy Was bardzo o zachowanie wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, właściwej odległości, nakładania maseczki na usta i nos, a także o dezynfekcję dłoni. Mamy nadzieję (i o to się modlimy), że ta trudna izolacja i rozłąka z Wami nie będzie już więcej miała miejsca. Za wszelką życzliwość bardzo Wam dziękujemy - przekazali ojcowie z ul. Długiej.

Kościół Ducha Świętego przy ul. Długiej w Warszawie jest diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. To właśnie przy tej świątyni w 1987 r. powstało Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jednak najbardziej znany jest mieszkańcom stolicy, gdyż od ponad trzystu lat z tej świątyni wyrusza co roku Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.