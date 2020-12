Miłość sięga do czyśćca  

Zmarłymi trzeba się opiekować. Ale to nie oznacza tylko zaniesienia znicza czy chryzantem na ich groby.

Donncha ȮhAodha, irlandzki duchowny z prałatury Opus Dei w Dublinie zebrał i w przystępny sposób przybliżył czytelnikom dostępną wiedzę o czyśćcu – miejscu, dzięki któremu Bóg pozwala zmarłym jeszcze po śmierci dorastać do świętości. Autor analizuje fragmenty Pisma Świętego, tekstów ojców Kościoła i wielkich świętych, nauczania papieży i dokumentów Magisterium.

Rozwijając wątki śmierci, sądu Bożego, nieba, czyśćca i piekła, odnosi je do kontekstu i celu naszego życia doczesnego, do chrześcijańskiego powołania, osobistej wolności i odpowiedzialności. Bo czyściec jest miłością i miłosierdziem Boga, który w ostatniej chwili wyciąga rękę do grzesznika nieprzygotowanego do wejścia na niebiańską ucztę. Jest też nauką o sprawiedliwości Bożej i oczyszczającym cierpieniu.

Autor podkreśla, jak wielkie znaczenie ma nasza miłość okazywana duszom czyśćcowym, modlitwa za nich, ofiarowane odpusty i dobre uczynki.

Dla Czytelników mamy 3 egzemplarze książki „Czyściec. Tajemnica miłości”, ufundowane przez warszawskie wydawnictwo PROMIC. Jak je otrzymać?