Kard. Wyszyński - nie tylko dla młodych  

Portal Stacja7 wspólnie z muzykiem Dariuszem Malejonkiem, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, uruchomił projekt muzyczny "Czas to miłość - polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego".

Licznie powstające publikacje wydawnicze poświęcone kardynałowi Wyszyńskiemu nie zawsze mają możliwość przekonać młodych ludzi do zainteresowania się postacią prymasa. Często barierą jest ich forma, nieprzystosowana do potrzeb i gustów młodego odbiorcy lub postrzegana przez młodzież jako mało atrakcyjna. Uważamy, że formuła projektu muzycznego korzystnie wyróżnia się na tym tle, dając szansę na skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a tym samym na wskazanie młodym ludziom autorytetu, którego przecież tak bardzo wciąż dziś poszukują – wyjaśnia Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu Stacja7, będącego organizatorem i pomysłodawcą projektu.

ZACZNIJ OD NOWA – Natalia Kawalec | Czas to miłość

Uczestniczący w przedsięwzięciu muzycy: Marika, Bovska, Natalia Kawalec, Kasia Malejonek i Dariusz Malejonek są jednocześnie ambasadorami przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Realizowane na potrzeby projektu utwory mają bardzo osobisty charakter. Słowa, pisane z reguły przez samych wykonawców piosenek, odnoszą się do konkretnych fragmentów nauczania prymasa, będących jednocześnie odpowiedzią na współczesne pytania młodych.

Ze strony projektu czastomilosc.stacja7.pl można pobrać także bezpłatne pomoce dydaktyczne, mogące posłużyć nauczycielom katechetom do urozmaicenia lekcji z jednoczesnym pogłębieniem nauki oraz życiorysu Prymasa Tysiąclecia. Wśród plików są też materiały do wykorzystania w czasie różnych wydarzeń parafialnych.