Krew ozdrowieńców ratuje życie chorym na COVID-19  

Dlaczego osocze ozdrowieńców jest tak potrzebne?

Osocze krwi ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które - zdaniem naukowców - są skutecznym klinicznie oraz bezpiecznym sposobem leczenia chorych na COVID-19 z objawami zarażenia zagrażającymi życiu. Zawarte w osoczu ozdrowieńca przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, które reagują na koronawirusa, neutralizują go w organizmie osoby z aktywnym zakażeniem.



Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której z pobranej krwi żylnej oddzielane jest osocze, a pozostałe elementy krwi (płytki krwi, czerwone i białe krwinki) są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły w tzw. cyklach. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Zabieg może być powtarzany nawet trzy razy w tygodniowych odstępach – decydują o tym lekarz oraz dawca. Procedura trwa zazwyczaj ok. 30-40 min.



Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów i dzielone na dawki. Jedna porcja, czyli ok. 200 ml - stanowi jedną jednostkę osocza, co daje jedną dawkę leku dla chorych na COVID-19. To oznacza, że jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3x600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9 x 200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca.



Czy procedura pobrania osocza jest bezpieczna?

Zabieg odbywa się w asyście fachowego personelu z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo, cała czynność odbywa się zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego. Osoby zakwalifikowane do oddania osocza (metodą plazmaferezy) mogą również oddać krew - wówczas zostanie uzyskana: jedna jednostka osocza dla chorych na COVID-19 oraz jedna jednostka koncentratu czerwonych krwinek przeznaczona do leczenia innych chorych.



Kto może oddać osocze?

Dawcami osocza mogą zostać wszystkie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: upłynęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19; wiek 18-65 lat; nie chorują przewlekle; osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają dodatkowych czynności w ramach kwalifikacji do oddania osocza - informacji w tym zakresie udziela wyznaczony lekarz w centrum krwiodawstwa. Dawcy nie mają obowiązku wykonywania żadnych badań we własnym zakresie.

Gdzie oddać osocze?

Ozdrowieńcy, którzy spełniają powyższe kryteria i chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny, co pozwoli dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, numer telefonu: 723 203 207 lub 691 060 504 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-17 oraz w soboty w godz. 7-14)

Terenowy Oddział w Płocku, numer telefonu 24 364 62 51 (w każdą środę i piątek w godz. 7-10)

Terenowy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim, numer telefonu tel. 22 785 05 73 (w każdą środę i piątek w godz. 7-10).

Został również uruchomiony adres mailowy: koronawirus@rckik-warszawa.com.pl, gdzie należy wysłać wiadomość z numerem telefonu, pod który zadzwoni lekarz ze stacji.



Więcej informacji: rckik-warszawa.com.pl