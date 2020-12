W tym roku też będą! "Święta z Ubogimi"

W ubiegłym roku przy świątecznym stole w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie zasiadły zaprzyjaźnione ze Wspólnotą Sant’Egidio osoby bezdomne, starsi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej na Solcu oraz rodziny uchodźców z Czeczenii, a z nimi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i bp Rafał Markowski. Co będzie w tym roku ze świątecznym spotkaniem? - od dłuższego czasu pytają podopieczni wspólnoty Sant’Egidio.

Dobra wiadomość jest taka, że bożonarodzeniowe świętowanie będzie. W trochę zmienionej formule, ze względu na epidemię i obowiązujące obostrzenia sanitarne. Wspólnota Sant’Egidio już się do niego przygotowuje i jak co roku prosi o pomoc w organizacji świątecznego obiadu na 700 osób.

"Chcielibyśmy, żeby w to Boże Narodzenie każdy z naszych bezdomnych i ubogich przyjaciół zjadł świąteczny obiad. Jeśli nie uda się - w reżimie sanitarnym - zasiąść do wspólnego stołu, dostarczymy go w inny, bezpieczny sposób. Potrzebujemy 700 posiłków, które chcielibyśmy zamówić w restauracjach i tym samym wspomóc - narażoną z powodu pandemii na wielkie straty branżę gastronomiczną" - piszą organizatorzy.

Świąteczny obiad, składający się z rybnych przystawek, zupy i drugiego dania, będzie kosztował 50 zł. A obiadów trzeba wykupić 700. Po obiedzie goście zostaną poczęstowani ciastami, które upieką wolontariusze.

Żeby wspomóc przedsięwzięcie, można wykupić obiad dla gościa (link do zbiórki: https://pomagam.pl/swieta2020) albo samemu upiec ciasto lub ciasteczka. Mile widziane będą też samodzielnie wykonane świąteczne stroiki, które upiększą świąteczne stoły.

Jak co roku wspólnota chce swoich podopiecznych obdarować prezentami. W związku z tym poszukuje osób, które chciałyby sfinansować zakup podarunku lub też przygotować go samodzielnie. Przydadzą się zwłaszcza rzeczy praktyczne dla osób bezdomnych: ciepłe buty, śpiwory, kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki, termosy, kosmetyki, słodycze. Oczywiście rzeczy muszą być nowe, nieużywane.

Gotowe podarki można przynosić do 21 grudnia: w poniedziałki od godz. 18 do 20 do Szafy Przyjaciół (ul. Tamka 4a, wejście od ulicy Elektrycznej) lub w czwartki również od godz. 18 do 20 do siedziby Wspólnoty Sant’Egidio (ul. Wspólna 61 lok. 103).

Oprócz pomocy w postaci ufundowania obiadów lub prezentów, wspólnota potrzebuje też wsparcia logistycznego, m.in osób z samochodami do przewożenia rzeczy oraz silnych rąk do ich ustawiania i noszenia.

"Jeśli więc dysponujesz odrobiną wolnego czasu przed świętami lub w samo Boże Narodzenie, zgłoś się przez formularz na stronie www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi lub mailowo na adres: santegidio.waw@gmail.com. Każde ręce do pomocy będą na wagę złota. Liczymy więc na wasz zapał, ale również elastyczność i wyrozumiałość. I zapewniamy, że skrupulatnie przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa" - piszą członkowie wspólnoty.