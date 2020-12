Bp Romuald Kamiński: Nie zmarnujmy tego Adwentu  

"Piszę do Was ten list, choć każdego z Was wolałbym zobaczyć osobiście i pobłogosławić. Piszę te słowa świadom, że to trudny czas dla nas wszystkich. Dziś bowiem nie możemy się spotykać, dziś znak pokoju w czasie Eucharystii nie jest tradycyjnym podaniem dłoni, a jedynie skinieniem głowy w stronę sąsiada, zaś pod zakrywającą usta maseczką trudno jest dostrzec uśmiech na twarzy. Ten Adwent, który dziś rozpoczęliśmy, będzie inny od wszystkich dotychczasowych. Piszę ten list z nadzieją, że – z Bożą pomocą – przejdziemy razem przez ten trudny czas i wkrótce znów nasze świątynie się zapełnią. Za tym tęsknię i ufam, że jest to także Wasza tęsknota" - pisze w Liście na Adwent bp Romuald Kamiński do wiernych.

Biskup warszawsko-praski zapewnia, że "nawet jeśli nie każdy może przyjść do świątyni, Kościół cały czas jest z Wami". Zwraca uwagę, że słowa z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, czytane w pierwszą niedzielę Adwentu wzywają wszystkich do tego, aby nie byli katolikami „od święta”.

"Deklaracja, że «jestem wierzący» nie może być pustym słowem. Wierzę w Boga to znaczy ufam Bogu. Wierzę w Boga to znaczy ufam w moc modlitwy. Wierzę w Boga to także znaczy wierzę, że On wie, co jest dla mnie dobre. Wie lepiej, niż ja sam wiem. Adwent to ten czas, w którym chciałbym Was prosić, byście zastanowili się nad tym, czym dla Was jest wiara w Boga. Nie oceniajcie innych, ale pomyślcie o sobie i o tym co jest w Waszym sercu. Czy deklaracja wiary nie nazbyt często jest «pustą deklaracją»? Przecież wiara w Boga jest tym, co nas łączy. Tym, co powoduje, że możemy na siebie liczyć w czasach radosnych, ale i w czasach trudnych, których właśnie doświadczamy" - pisze do diecezjan bp Romauld Kamiński, przypominając, że Bóg jest nieustannie z nami, obdarza nas łaską, którą niekiedy odrzucamy, jak nasi pierwsi rodzice, którzy sami chcieli decydować, co jest dobre a co złe.

"Zacząłem list od tego, jak trudno jest nam dziś znaleźć w sobie radość, w czasach, gdy wokół nas jest tyle złych wiadomości. Jeszcze kilka miesięcy temu pytaliśmy siebie nawzajem: «czy znasz kogoś chorego na koronawirusa?». Dziś zaś większość z nas ma kogoś bliskiego, kto chorował lub choruje. Wielu z Was doświadczyło tego cierpienia osobiście. Wielu naszych bliskich od nas odeszło. W obliczu tych wydarzeń, słowa Chrystusa: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (Mk 13, 35) powinny zapaść nam głęboko w serca. Czas Adwentu jest duchowym treningiem umiejętności czuwania. Jego rytm wyznaczają cztery niedziele, a między nimi nabożeństwa roratnie. Proszę Was, by ten czas był prawdziwym, nie deklarowanym, spotkaniem z Bogiem i oczekiwaniem na przyjście naszego Pana. Nie zmarnujmy tego Adwentu" - apeluje ordynariusz warszawsko-praski, zapraszając do modlitwy za kapłanów i powołania. "My także, jako kapłani diecezji warszawsko-praskiej, prosimy Was o modlitwę za nas. W modlitwie bowiem jednoczymy się z Bogiem, który jest miłością. Jest Ojcem, który gdy cierpimy, gdy potrzebujemy wsparcia i ratunku, zawsze ma dla nas czas. To nie są puste słowa. To jest istota i fundament naszej wiary. Niech zatem ta wzajemna modlitwa będzie także wytchnieniem i ukojeniem naszych serc" - przypomina biskup, wspominając o nowym modlitewnym dziele. "Terapia duchowa" to 9-tygodniowa nowenna Mszy św. odprawianych w każdą środę od 2 grudnia, by duchowo towarzyszyć wysiłkom personelu medycznego i walce pacjentów z chorobą COVID-19. W Eucharystii i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie można uczestniczyć dzięki łączności za pośrednictwem kanału SalveNET.

"Proszę zatem Was, drodzy wierni, abyście – stosując się oczywiście do wszystkich nakazów sanitarnych – nie zaniedbali spotkania z Jezusem eucharystycznym. Kapłanów zaś proszę, aby Msza św. nie stała się dla Was jedynie codziennym obowiązkiem. Bądźcie przykładem dla swoich wiernych, jak w Eucharystii uczestniczyć i jak ją przeżywać" - pisze bp Romuald Kamiński apelując jednocześnie o intensywniejsze czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. "Bardzo cieszy mnie to, że już w wielu kościołach diecezji są kaplice całodziennej adoracji. Proszę, aby w każdej parafii była podejmowana praktyka częstej adoracji Najświętszego Sakramentu. Myślę, że wzorem może być dla nas bł. ks. Ignacy Kłopotowski, nasz błogosławiony, bo przecież związany z warszawską Pragą. Powiedział on kiedyś, że: «Patrzeć na Przenajświętszy Sakrament, to najdokładniej wyobrażać sobie oglądanie Boga»".

Biskup Warszawsko-praski w adwentowym liście zapowiada również diecezjalne uroczystości w czerwcu 2021 r., gdy w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego zostanie ponowiony akt zawierzenia wszystkich trosk i Ojczyzny Sercu Pana Jezusa na wzór podobnego aktu dokonanego przez biskupów 100 lat temu na Jasnej Górze.

"Z wiarą zacznijmy i przeżyjmy ten Adwent, a radość z Bożego Narodzenia będzie pełna, nawet jeśli te nadchodzące Święta będą inne niż wszystkie, które pamiętamy" - napisał bp Romuald Kamiński, błogosławiąc wiernym i zapewniając o modlitwie.