Zmarł pierwszy proboszcz parafii MB Królowej Polski w Wołominie  

W pierwszą niedzielę Adwentu odszedł do domu Ojca ks. prał. Józef Kamiński.

W niedzielę rano w Hospicjum Księży Orionistów w Wołominie zmarł ks. prał. Józef Kamiński, organizator, pierwszy proboszcz, budowniczy świątyni i plebanii parafii MB Królowej Polski w Wołominie. O śmierci kapłana zawiadomiła kuria warszawsko-praska.

Ksiądz Józef urodził się 16 marca 1934 r. w Kamińskich Cioskach. Pochodził z parafii Przemienienia Pańskiego w Poświętnem, święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 sierpnia 1959 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja Biskupa w Grójcu (1959-1961), św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze (1961-1963), św. Wawrzyńca DM (1963-1965), Bożego Ciała w Warszawie na Kamionku (1965-1972; od kwietnia do grudnia 1970 roku pełnił w niej funkcję administratora). W listopadzie 1972 roku jako proboszcz objął parafię św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie. Po 13 latach został skierowany do Wołomina jako wikariusz parafii MB Częstochowskiej (1985-1986), był jednocześnie delegowany do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Wołominie.

Od 1 września 1986 r. jako proboszcz parafii MB Królowej Polski w Wołominie organizował jej struktury, wybudował świątynię parafialną i plebanię. Posługiwał wspólnocie wiernych do 15 lipca 2012 r. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako rezydent. W sumie posługiwał w Wołominie ponad 35 lat.

W strukturach diecezji warszawsko-praskiej ks. Józef Kamiński był członkiem (z wyboru) w Radzie Kapłańskiej (1992-1997) oraz dziekanem Dekanatu Wołomińskiego (1999-2009).

Biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w skład Kapituły Kolegiackiej najpierw jako kanonika honorowego (1992), a następnie podniósł do godności kanonika gremialnego (1997). W Uroczystość Bożego Narodzenia 1999 roku został przeniesiony jako kanonik gremialny do Kapituły Katedralnej. 15 września 2011 r. został także mianowany przez Stolicę Apostolską kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

