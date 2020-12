Bądźcie jak apostoł Andrzej: zachwyćcie innych Chrystusem  

- Apostoł Andrzej nie tylko sam rozpoznał Chrystusa, ale został z Nim i przyprowadził jeszcze swojego brata Piotra. Nie szukał ciekawostek tamtego świata, ale uznał w Chrystusie i tylko w Nim największą wartość. Musiał być bardzo wyrazisty Ten, którego spotkali nad Jeziorem Galilejskim, skoro zostawili swoje łodzie, by pójść za Nim, ale też mocne musiało być świadectwo św. Andrzeja Apostoła, że potrafił przekonać tylu innych, by porzucili wszystko dla Jezusa - mówił kard. Kazimierz Nycz do nowych diakonów.

11 alumnów przyjęło święcenia diakonatu w Świątyni Opatrzności Bożej z rąk kard. Kazimierza Nycza. Wśród nich są alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie: Michał Jerzy Bartak, Radosław Czyżewski, Damian Drozd, Stanisław Kijewski, Adam Wątróbski, Zbigniew Żurek oraz alumni Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Stanisław Parada, Mateusz Rusiński oraz Kamil Bartosz Stawiński.

Metropolita warszawski życzył nowym diakonom, by przyprowadzali do Jezusa ludzi tak, jak robił to apostoł Andrzej.

- By robić to skutecznie też musicie zakochać się w Jezusie, uznać w nim Pana i Zbawiciela i dawać przekonujące, przezroczyste świadectwo - mówił kard. Nycz, przypominając, że to zadanie Kościoła, nie tylko w czasach pandemii. - To trudne ze względu na wszystko, co jest cywilizacyjnym, duchowym starciem między Kościołem i ewangelią a światem, do którego nas posyła Jezus - dodał. Podkreślił przy tym, że 26 nowych diakonów, łącznie z 15 wyświęconymi w maju tego roku, to wielki dar dla Kościoła warszawskiego.