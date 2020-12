Poślubione Jezusowi  

Jestem - odpowiedziały Barbara Skrocka, Joanna Ziemba, Urszula Misiun i Maria Krystyniak, wyrażając gotowość poświęcenia się Bogu na drodze dziewictwa konsekrowanego. Nad leżącymi krzyżem na posadzce bazyliki archikatedralnej odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Następnie każda z kandydatek podeszła do biskupa, by odnowić postanowienie życia w czystości. Bp Michał Janocha odmówił nad nimi modlitwę konsekracyjną, wręczył każdej obrączkę i brewiarz, jako znak wyłącznego poświęcenia Jezusowi.

Uroczystość konsekracji dziewic miała miejsce w archikatedrze warszawskiej. 4 grudnia zgromadzili się w niej przyjaciele, rodzina i kapłani, którzy towarzyszyli czterem kobietom na drodze rozeznawania powołania. Było także spore grono pań, które wcześniej poświęciły się życiu konsekrowanemu.