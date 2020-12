Obrzęd święceń prezbiteratu miał miejsce 5 grudnia w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk.

W homilii, nawiązując do słów Mateusza Ewangelisty o "owcach niemających pasterza”, mówił o tajemnicy kapłaństwa, które Chrystus zawierza swoim uczniom. - Jezus zostawił we wspólnocie Kościoła pasterzy, którzy mają służyć swoim wiernym. Dlatego dziękujemy Bogu za was! - mówił do mających przystąpić do święceń diakonów.

- Dziękujemy, że poprzez historię waszego życia, tak wiele doświadczeń i tajemnic, które dla wielu może są trudne do przyjęcia, Pan Bóg potwierdził to, że was wybrał. I że to wam chce zawierzyć wyjątkowe tajemnice sakramentu kapłaństwa i przez was zrealizować to wszystko, co przyniósł Jezus Chrystus Największy i Najwyższy Kapłan - dodał.

Zachęcił kandydatów do święceń, by otworzyli się na "wielką moc Bożej łaski, która będzie przemieniać, umacniać, kształtować i czynić świętymi”. Na koniec wskazał na Maryję, jako Tę, która pomoże neoprezbiterom w odkrywaniu tajemnicy kapłaństwa.

Podczas Mszy św. bp Marek Solarczyk udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom:

Dk. Antoni Przybysz, 61 lat, pochodzi z parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Ukończył Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń; jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Dk. Przemysław Piotr Matuszewski, 30 lat, pochodzi z parafii pw. Św. Mikołaja w Niedzborzu, diecezja płocka; formację seminaryjną rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, następnie kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, gdzie otrzymał święcenia diakonatu.

Obydwaj przez ostatnie 1,5 roku odbywali praktykę duszpasterską w parafiach diecezji warszawsko-praskiej.

Transmisja Mszy św. z obrzędem święceń kapłańskim: