Święty Andrzeju Bobolo, ratuj!  

Przy relikwiach męczennika w sanktuarium przy ul. Rakowieckiej od dziś do 16 grudnia trwa ogólnopolska Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii.

Czas pandemii i to co dzieje się w naszej ojczyźnie wymaga modlitwy. Dlatego właśnie poprzez nowennę chcemy modlić się o jedność w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach. A także za tych, którzy są dotknięci pandemią – zaprasza ks. Waldemar Borzyszkowski SJ, kustosz sanktuarium narodowego św. Andrzeja Boboli na Mokotowie.

Męczennik, którego integralne relikwie przechowywane są przy ul. Rakowieckiej jest patronem Polski i jedności. W latach 1625-1629 był duszpasterzem w czasie epidemii w Wilnie, niosąc chorym pomoc duchową i materialną. Wilno nawiedziło wówczas kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zarażenia się, opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy. Tradycja przypisuje wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709–1710.

- Jego kult w czasie obecnej epidemii wyraźnie przybrał na sile. Wiosną w nowennie do świętego Andrzeja uczestniczyło tylko za pośrednictwem strony internetowej blisko 250 tysięcy osób, a kolejne setki tysięcy modliły się w kościołach i w domach – cieszy się ks. Waldemar Borzyszkowski SJ, zapraszając do włączenia się w Nowennę do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii.

Od poniedziałku do soboty nabożeństwo będzie odprawiane o godz. 18.40, a w niedzielę o godz. 12.40. Nabożeństwo będzie transmitowane na kanale YouTube „Jezuici Rakowiecka”.

Święty Andrzej przyciąga do siebie ludzi, którzy pragną kontynuować jego misję budowania porozumienia i jedności. Módlmy się zatem słowami:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie jedności! Wypraszaj nam łaskę przeżywania trudów epidemii w zjednoczeniu z Bogiem i solidarnie z naszymi bliźnimi w Ojczyźnie i na całym świecie. Pomóż każdemu z nas stać się orędownikiem pokoju i pojednania. Naucz nas szanować godność każdego człowieka, prowadzić dialog w duchu porozumienia i przebaczenia. Wypraszaj dla nas gorące serca, pełne współczucia i miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Amen