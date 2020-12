Akcja „Wesprzyj Kapłana” rozpocznie się już 13 grudnia i potrwa do 6 stycznia 2021 r. Do akcji zaproszeni są wszyscy, którzy chcą włączyć się we wspólną modlitwę za kapłanów diecezji warszawsko-praskiej.

- Mamy głęboką nadzieję, że akcja przyniesie dobre owoce. Ufamy, że dzięki wspólnej modlitwie wszyscy na nowy sposób doświadczą Bożej miłości – nie tylko kapłani, ale także wstawiające się za nimi osoby - mówi Jan Figat, przedstawiciel organizatorów. - Bóg wzywa każdego do świętości, w szczególności wzywa do tej świętości kapłanów. Jednak księża szczególnie zaproszeni do życia blisko Boga, czasem przeżywają różne trudności, mimo swojego powołania pozostają ludźmi i jako tacy czasem popełniają błędy. Dlatego bardzo potrzebują, zwłaszcza dziś, naszej modlitwy. Właśnie stąd narodził się pomysł modlitewnej akcji „Wesprzyj Kapłana” - tłumaczy