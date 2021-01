W sobotę święcenia biskupie ks. Jacka Grzybowskiego  

Szafarzem święceń będzie abp Henryk Hoser SAC, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, a współkonsekratorami - abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski.



Ze względu na pandemię i obowiązujące zasady liczba uczestników uroczystości będzie ograniczona. Uroczystość będzie transmitowana na kanale SalveNET, TVP Warszawa oraz w Radiu Warszawa.

24 listopada Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Grzybowskiego biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Nova w Tunezji.

"Obok biskupa Marka będzie on wsparciem i pomocą w posłudze apostolskiej w naszym Kościele lokalnym. W ponadmilionowej diecezji warszawsko-praskiej »żniwo Pańskie« jest wielkie, dlatego z miłością i troską przyjmijcie biskupa nominata Jacka, by pełen mocy Ducha Świętego służył posługą biskupią wiernym, niósł im Chrystusa, dawał o Nim świadectwo swoją wiarą i prowadził do Niego przykładem” - napisał w komunikacie bp Kamiński.



Biskup nominat urodził się 11 sierpnia 1973 r. w Wołominie jako syn Jerzego Grzybowskiego i Haliny z domu Sojewskiej. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Wołominie, gdzie w latach 1980-1988 chodził do Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida, a w latach 1988-1992 - do I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Nałkowskiego. W tym okresie był związany z Ruchem Światło-Życie.



W 1992 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1998 r. obroną pracy magisterskiej "Wizja nowej cywilizacji chrześcijańskiej w ujęciu Jacquesa Maritaina".



30 maja 1998 r. w katedrze warszawsko-praskiej Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika przyjął z rąk bp. Kazimierza Romaniuka święcenia prezbiteratu i podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie. Równolegle z obowiązkami duszpasterskimi prowadził pracę naukową. W 2000 r. został wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, a rok później rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.



W 2003 r. został kapelanem sióstr dominikanek misjonarek w Zielonce, a rok później - prefektem ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także dyrektorem biblioteki seminaryjnej.



Owocem studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW była praca doktorska "Filozoficzne konsekwencje średniowiecznego sporu o legitymizację władzy. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu i Dantego Alighieri", której promotorem był ks. prof. Jan Sochoń. Po uzyskaniu w 2004 r. stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii zaczął wykładać historię filozofii, antropologię filozoficzną i filozofię Boga na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przez cały czas łączył pracę w seminarium z działalnością dydaktyczną i naukową jako adiunkt Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.



W 2012 r. wydał książkę habilitacyjną, zatytułowaną "Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły »tożsamość narodowa« w perspektywie metafizyki". 17 października 2013 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, specjalność - filozofia polityki i filozofia kultury. W 2014 r. rektor UKSW, uchwałą Senatu, nadał mu tytuł profesora nadzwyczajnego UKSW.



Od 2010 r. biskup nominat regularnie współpracuje z Redakcją Katolicką Polskiego Radia, a także ze środowiskiem Teologii Politycznej i redakcją tygodnika "Idziemy".

W 2013 r. zakończył pracę wychowawczą w seminarium i został rezydentem w parafii św. Łukasza na Tarchominie. Kontynuował pracę duszpasterską i prowadzenie wykładów, zarówno w seminarium, jak i na UKSW.



W 2017 r., z rekomendacji abp. Hosera SAC, został mianowany członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. W październiku 2017 r. bp Kamiński mianował go diecezjalnym duszpasterzem akademickim i dyrektorem Domu Słowa Bożego "Arka" w Warszawie na Grochowie. Od tego czasu biskup nominat pracował duszpastersko z młodzieżą studencką, łącząc zadania pastoralne z pracą naukową.



W swoich pracach - tekstach naukowych i popularyzatorskich oraz w audycjach radiowych - podejmuje problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych. Jest autorem kilkunastu książek naukowych, zarówno z dziedziny historii filozofii, jak i filozofii polityki, a także ponad 100 artykułów, zarówno naukowych, jak i popularyzujących refleksję filozoficzną nad obecnymi problemami kultury. Należy do Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) i Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.