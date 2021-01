Część Południowej Obwodnicy Warszawy otwarta  

- Na tę drogę mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. To droga, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, ale i terenów wokół. Połączy bowiem wschodnią stronę autostrady A2 ze stroną zachodnią, zwiększając perspektywę rozwojową całego Mazowsza i nie tylko - mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając odcinek B i C Południowej Obwodnicy Warszawy.

Kierowcy będą mogli skorzystać z ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. Udostępnione zostaną również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Oddane odcinki ułatwią przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Drugim ograniczeniem jest zakaz poruszania się tym odcinkiem dla samochodów powyżej 3,5 tony. Kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście po cztery pasy ruchu. Na trasę będzie można dostać się poprzez cztery węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska.

Premier zapowiedział, że ostatni fragment obwodnicy, z najdłuższym w Polsce, ponad dwukilometrowym tunelem, biegnącym pod Ursynowem, zostanie oddany za pół roku. Nowa przeprawa przez Wisłę to jedenasty i jednocześnie najdłuższy most na Wiśle w Warszawie. Dwa niezależne obiekty, o długości całkowitej ok. 1505,5 m to most nad nurtem Wisły ma długość 533,6 m i dwie estakady nad terenami zalewowymi, odpowiednio 342,8 m (po stronie Wilanowa) oraz 628,98 m (po stronie Wawra). Piesi i rowerzyści mogą korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej po obu stronach mostu.

- W 2025 r. autostradą A2 mamy dojechać aż do Białej Podlaskiej, a do końca dekady do granicy wschodniej - zapowiedział obecny na otwarciu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.