Rekordziści powiedzieli sobie "tak" po raz 50.!  

86 małżeństw w Świątyni Opatrzności Bożej świętowało swoje jubileusze. - Dziś rodzina powinna być przede wszystkim szkołą poświęcenia - mówił do małżonków w święto Świętej Rodziny kard. Kazimierz Nycz.

Podczas Mszy św. dziękczynnej za dar rodziny kard. Kazimierz Nycz zawierzył Bożej Opatrzności nie tylko małżonków, którzy w 2020 r. obchodzili jubileusze sakramentu małżeństwa, ale wszystkie rodziny archidiecezji warszawskiej.

Metropolita warszawski, nawiązując do wygłoszonej w 1964 r. w Nazarecie homilii świętego papieża Pawła VI, wyjaśnił, że dom nazaretański jest szkołą: milczenia - refleksji i skupienia, życia rodzinnego - punktem odniesienia, czym jest rodzina, i pracy.

- Gdyby dziś Paweł VI był z nami, powiedziałby, że "Nazaret jest także szkołą poświęcenia" - powiedział. - Szkoła poświęcenia jest nam dzisiaj niezwykle potrzebna. Józef i Maryja poświęcali się dla Syna Bożego wtedy, gdy trzeba było uciekać do Egiptu obronić Jezusa przed Herodem czy szukać go w świątyni jerozolimskiej - wyjaśnił.

Metropolita warszawski podkreślił, że "dziś kwestia poświęcenia jest w pewnym sensie na pierwszym miejscu" rodzinnego życia. - Współcześnie młodzi uciekają do rodzicielstwa; to jest właśnie ów brak gotowości do poświęcenia - wyjaśnił kardynał, powołując się na słowa papieża Franciszka.

Dodał, że zakładając rodzinę, trzeba mieć wewnętrzną zgodę na trud i wyrzeczenia, które niesie ze sobą rodzicielstwo oraz ograniczenie wolności, gdy pojawiają się kolejne dzieci. - Dziś liczy się wolność i to wolność za wszelką cenę, która nie jest niczym ograniczona i nie może być ograniczona, nawet życiem człowieka pod sercem matki - powiedział kard. Nycz.

Jubileusze świętowali nie tylko sami małżonkowie, ale i całe rodziny. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Zdaniem metropolity warszawskiego wiele współczesnych problemów świata, ale i rodziny można by rozwiązać - zamiast na ulicach miast, w szkole życia nazaretańskiego, w której człowiek uczy się i milczenia, życia rodzinnego, poświęcenia i pracy. - Wasze życie jest świadectwem, że w czasach trudnych dla rodziny można żyć w pełnym poświęcenia, ciszy i skupienia małżeństwie - powiedział kard. Kazimierz Nycz.

W Eucharystii uczestniczyło 86 z 600 małżeństw, które zgłosiły swoje okrągłe jubileusze lub w 2020 r. przyjęły sakrament małżeństwa. Pod ołtarzem znajdował się kosz z 4 tys. intencjami nadesłanymi na dzisiejszą uroczystość. Na telebimach wyświetlona była lista jubilatów oraz zdjęcia nadesłane przez 120 takich par.

Tradycyjnie dla małżonków zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy z błogosławieństwem metropolity warszawskiego, które - ze względu na pandemię - nie zostały przekazane osobiście, ale będą rozesłane pocztą.