Nowe święte miejsce w diecezji warszawsko-praskiej  

Poświęcenie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrówku miało miejsce 26 lipca 2020 r. Kościół został wybudowany w 1945 r. w Stanisławowie. W 2007 r. przeniesiono go do Słupna, gdzie stał do 2019 r. Msze św. odprawiane są w tygodniu o godz. 7.00, a w niedzielę i uroczystości o 15.00. diecezja.waw.pl