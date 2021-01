Warszawscy ordynariusze gotowi do szczepień  

Zamierzam się zaszczepić, bo mam pozytywne rekomendacje ze strony znanych mi lekarzy - zadeklarował bp Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej wyjaśnił jednocześnie, że duchowni nie powinni wydawać opinii co do skuteczności szczepionki, natomiast powinni polegać na wiedzy lekarzy i innych osób dysponujących wiedzą na ten temat.

- My powinniśmy być na końcu w wydawaniu opinii. Do tego powołani są lekarze, aby oceniać i przekazywać społeczeństwu wiarygodne informacje. W tym kierunku byli kształceni, po to wypełniają swoje powołanie, na tym się znają - zaznaczył przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. - Mamy nadzieję, że służba zdrowia wie, co robi i dlatego im ufając, możemy powiedzieć: tak, taka jest potrzeba, trzeba to uczynić - powiedział bp Kamiński.

Gotowość do zaszczepienia się na COVID-19 zadeklarował także kard. Nycz, metropolita warszawski. - Szanuję dowolność szczepień, ale ostatecznie liczą się dla mnie wyniki badań, głos ekspertów oraz dobro całego społeczeństwa - stwierdził.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ poinformował na Twitterze, że szczepienia osób duchownych będą odbywać się na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich obywateli, zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.