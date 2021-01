99. urodziny "Rycerza Niepokalanej". Jedyne pismo za "Bóg zapłać"  

To chyba jedyne czasopismo, które - pozostając wierne pomysłowi św. Maksymiliana Kolbe - kolportowane jest wciąż za dobrowolną ofiarę.

8 stycznia, w dzień 127. urodzin męczennika Oświęcimia o godz. 18 w niepokalanowskiej bazylice zostanie odprawiona Msza św. rozpoczynająca przygotowania do rocznicy 100-lecia "Rycerza Niepokalanej". Mszy św. w intencji miesięcznika założonego przez o. Maksymiliana, a także czytelników przewodniczyć będzie wikariusz prowincji franciszkanów, o. Mirosław Bartos.

Pierwszy numer tego czasopisma w nakładzie 5 tys. egzemplarzy ukazał się w styczniu 1922 r. Według zamysłu świętego Maksymiliana pismo miało być organem Rycerstwa Niepokalanej, założonego w 1917 roku w Rzymie. Ojciec Kolbe pragnął, aby Rycerstwo Niepokalanej poprzez modlitwę i zakorzenienie w kulcie maryjnym, było katolicką odpowiedzią na wszelkie ataki skierowane wobec Kościoła i ludzi wierzących. Miesięcznik miał być czasopismem formującym świadomość i pobożność członków Rycerstwa.

Z miesiąca na miesiąc rosło zainteresowanie "Rycerzem Niepokalanej" i rósł jego nakład. Wydawnictwo musiało przenieść się do klasztoru w Grodnie, gdzie były lepsze warunki dla rozwoju drukarni. Po pięciu latach i to miejsce stało się zbyt ciasne, aby drukować 40 tys. egzemplarzy miesięcznie. Z tego względu o. Maksymilian założył nowy klasztor-wydawnictwo, Niepokalanów. Wystarczyło kolejnych 11 lat, aby nakład wzrósł do miliona egzemplarzy miesięcznie. Tyle drukowano w grudniu 1938 r.

W trakcie II wojny światowej „Rycerz Niepokalanej” ukazał się tylko raz. W 1952 roku władze komunistyczne zabroniły wydawania "Rycerza". W latach 70., w Santa Severa nieopodal Rzymu, polscy franciszkanie rozpoczęli wydawanie "Rycerza Niepokalanej" dla Polaków mieszkających na emigracji. Była to inicjatywa związana z beatyfikacją o. Maksymiliana Kolbego w 1971 r. W Polsce udało się wznowić pismo dopiero w 1981 r.

Dzieło św. Maksymiliana to nie tylko "Rycerz Niepokalanej". W Niepokalanowie wydawany był także "Rycerzyk Niepokalanej" (od 1933), "Mały Rycerzyk Niepokalanej" (od 1938), "Biuletyn Misyjny" (od 1939). W roku 1935 rozpoczęto wydawanie dziennika zatytułowanego "Mały Dziennik". W ciągu tygodnia nakład wynosił 160 tys. egzemplarzy, a jego niedzielne wydanie osiągało 250 tys.

Dziś wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie skoncentrowane jest na kontynuacji dzieła św. Maksymiliana Kolbe. Wydaje "Rycerza Niepokalanej", "Rycerzyka Niepokalanej" i "Rycerza Młodych". Obecnie miesięcznik "Rycerz Niepokalanej" ukazuje się w nakładzie ponad 40 tys. egzemplarzy i dostępny jest zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej. Ponadto, na życzenie czytelników, od lutego 2021 r. planowane jest uruchomienie platformy, na której pismo będzie dostępne w wersji audio. Pismo ma swoją stronę internetową: www.rycerzniepokalanej.pl, profil na Facebooku @rycerzniepokalanej oraz kanał YouTube: Redakcja Rycerz Niepokalanej.