Pierwsze kolumbarium na Cmentarzu Bródnowskim  

Kolumbarium to budowla przeznaczona do przechowywania urn ze szczątkami. Najczęściej jest to ściana w kształcie prostopadłościanu.

Kolumbaria były znane już w starożytnym Rzymie.

- Mieliśmy wiele zapytań, czy na naszym cmentarzu są kolumbaria. Taka forma pochówku staje się coraz bardziej powszechna. Tereny cmentarzy są ograniczone, nie ma wolnych miejsc i wiele osób decyduje się na kremację szczątków. Na Cmentarzu Bródnowskim nie ma możliwości powstania grobów urnowych w ziemi, ponieważ jest to stary cmentarz i istnieją jedynie miejsca do pochówku ciał w trumnach. Dlatego zdecydowaliśmy się na postawienie kolumbarium - tłumaczy ksiądz prałat Jerzy Gołębiewski, dyrektor zarządu cmentarza.

Kolumbarium powstało ze środków własnych cmentarza. Znajduje się przy parkanie od strony ulicy św. Wincentego. Miejsce można odnaleźć na mapach przy bramie wjazdowej pod nazwą: kwatera 116. Na cmentarzu jest możliwość dobudowania obok drugiej części o podobnej wielkości. Istnieją też projekty innych lokalizacji, także na filialnym cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Zarząd będzie rozważał w przyszłości te inwestycje, jeśli będzie taka potrzeba oraz środki.

Wykupienie niszy w kolumbarium będzie możliwe prawdopodobnie w lutym. Termin jest związany z ograniczeniami epidemicznymi i reżimem sanitarnym pracy kancelarii na cmentarzu.

Warto przypomnieć, że Kościół katolicki nie sprzeciwia się kremacji zmarłych. Kongregacja Nauki Wiary w 2016 roku wydała na ten temat specjalną instrukcję Ad resurgendum cum Christo dotyczącą pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji.

15 stycznia nowe kolumbarium zostało poświęcone przez biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza warszawsko-praskiego.