Miłość Boga sprawdza się w miłości bliźniego  

- To najpiękniejszy obraz naszego życia: bracia zbierają się na modlitwę, by wspólnie uwielbiać Boga - mówił bp Romuald Kamiński podczas XXIV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego było głównym elementem centralnych wydarzeń XXIV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Uroczystość, w której wzięli udział m.in. Michael Schudrich, naczelny rabin w Polsce oraz bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem była transmitowana przez diecezjalną telewizję internetową Salve NET. Wcześniej obydwaj poprowadzili modlitwy na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej podkreślił, że wspólna modlitwa braci do Boga jest najpiękniejszym obrazem.

Komentarz do pierwszego czytania z Pwt 30,15-20 wygłosił ze strony żydowskiej Rabin Stas Wojciechowicz, a ze strony katolickiej o. Wiesław Dawidowski, augustianin, w latach 2009-2013 chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

W homilii bp Romuald Kamiński podkreślił, że ziemskie pielgrzymowanie ma stałe odniesienie do Boga i jest częścią dróg wielu naszych sióstr i braci. Stwierdził, że szczególnym przywilejem człowieka jest słuchanie Bożego słowa i chodzenie w obecności samego Boga.

- Warto w tym miejscu zadać sobie poważne pytanie, czy to dokonuje się w moim życiu. Czy słucham mówiącego do mnie Boga, czy On ma dzisiaj szansę dotrzeć ze swoim słowem - pytał ordynariusz warszawsko-praski, dodając że delikatność Boga nieustannie przegrywa w codziennym harmiderze wydarzeń, przepływie niewyobrażalnej ilości informacji, często bardzo agresywnych, kłamliwych, których zakładnikami się stajemy i którymi zagłuszane jest nasze sumienie.

Bp Romuald Kamiński zwrócił również uwagę na fakt, że miłość do Boga realizowana jest poprzez miłość do bliźniego.

- To, jakie jest nasze codzienne odnoszenie się do drugiego człowieka, nie jest żadną tajemnicą. Możemy powiedzieć: aż do bólu jest sprawdzalne! Dzisiaj, kiedy tak bardzo relacje ludzkie są sponiewierane, to oznacza, że wcześniej zostały sponiewierane relacje z Bogiem - Miłością i Miłosierdziem. To sprawia, że wyschło w naszym życiu źródło, z którego można by w każdej chwili zaczerpnąć moce uzdrawiające i ożywcze dla budowania prawdziwie braterskich relacji między nami dziećmi jednego Boga - mówił biskup warszawsko-praski.

- Społeczeństwo, w którym żyje prawda, iż człowiek jest kimś tak wielkim, że nawet nieprzyjaciela nie wolno nienawidzić, będzie ceniło raczej odwagę cywilną i męczeństwo, niż pochopne albo w rozpaczy podejmowane próby rozwiązywania spornych spraw drogą eliminacji człowieka. Takie decyzje oznaczają zawsze wybór tego, co nazywamy życiem, miłością, przebaczeniem, rozwojem, owocowaniem, szacunkiem. Jakby to powiedział kard. Wyszyński: to jest właśnie ta płaszczyzna budowania cywilizacji miłości. I za tym mamy się opowiadać. A nie za śmiercią, unicestwieniem, upodleniem, podeptaniem godności ludzkiej, itp. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla niego żyją - stwierdził bp Kamiński.

Po nabożeństwie odbyła się transmisja koncertu pod tytułem „Dla moich braci i sióstr” (parafraza Ps. 122,8) w wykonaniu zespołu Symchy Kellera.

Przyszłoroczne, jubileuszowe obchody XXV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, odbędą się w Poznaniu.