Nie nosisz, oddaj w dobre ręce  

Kurtka, buty, ciepły polar nie muszą zalegać w szafie. Jeśli są jeszcze w dobrym stanie mogą posłużyć bardziej potrzebującym. Do takiej postawy zachęcają charytatywne organizacje i fundacje niosące pomoc najuboższym. W wielu miejscach w sieci pojawiają się apele o ciepłą odzież.

Przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Tamka 4a) działa prowadzona przez wspólnotę św. Idziego Szafa Przyjaciół >>. "Osoby będące w potrzebie mogą wybrać i za darmo otrzymać potrzebne im ubrania, a mieszkańcy Warszawy przekazać im je w duchu ekosolidarności” - informują organizatorzy zbiórki. Zdecydowana większość korzystających z pomocy Szafy Przyjaciół to mężczyźni, dlatego najpilniej potrzebna jest męska garderoba - kurtki sportowe jesienno/zimowe, bluzy, polary, spodnie, paski do spodni lub szelki, czapki, szaliki, rękawiczki, nowa bielizna, artykuły higieniczne oraz akcesoria, które "pomogą przetrwać na ulicy” tj. śpiwory, plecaki, latarki, baterie, koce. Czystą, gotową do założenia odzież można przynosić w poniedziałki od g. 18 do g. 20.

W podobny sposób prowadzi zbiórki ubrań - głównie męskich i zimowych - Fundacja Kapucyńskia im. bł. Aniceta Koplińskiego, która od lat wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Rzeczy można przynieść osobiście do siedziby w Warszawie lub wysłać paczkę: Fundacja Kapucyńska, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa. Zbiórki odzieży dla osób bezdomnych prowadzi także Fundacja Daj Herbatę - kontakt przez Facebooka fundacji. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 884904552 odzież można przynosić do siedziby Fundacji Serca Miasta (ul. 11 Listopada 22), która niesie pomoc osobom wykluczonym i bezdomnym.

Zimową odzież: damską, męską czy dziecięcą można także oddać w tzw. punktach wymiany ciepła. Na stronie www.wymianaciepla.pl >> zaznaczone są znajdujące się w przestrzeni publicznej wieszaki (m.in. przy ul. Grójeckiej czy Ursynowskim Centrum Kultury), na których można samodzielnie zostawić ubrania lub samodzielnie postawić swój wieszak.

Odzież biznesową tj. buty na obcasie, damskie sukienki, torebki, garsonki czy męskie koszule i marynarki można z kolei oddać do prowadzonego przez Fundację "Program Pomocy Pierwsza Praca” Banku Ubrań działającym w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży przy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Inicjatywa ma pomóc młodym osobom, które opuściły pieczę zastępczą, w dopasowaniu stroju do pierwszej pracy. Rzeczy można dostarczyć pod adres ul. 11 Listopada 15 b po wcześniejszym umówieniu się (tel. 882670990).

W Warszawie działają także sklepy charytatywne z używanymi rzeczami, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych. Na stronie www.dobreporzadki.pl >> znajdują się adresy sklepów prowadzonych przez Fundację Sue Ryder, z kolei przy ul. Białostockiej 9 działa prowadzony przez Fundację Salomon sklep charytatywny Kopalnia >>