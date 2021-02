Bogu i ojczyźnie. 30 lat odrodzonego ordynariatu polowego WP  

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, przewodniczył 21 stycznia w katedrze polowej Wojska Polskiego Mszy św. w 30. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce. W homilii życzył kapelanom, aby kładli nacisk na duszpasterstwo indywidualne i uczynili je jednym z najważniejszych elementów swojej misji.

– Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by do Jezusa przyprowadzać ludzi. Prawdopodobnie kończy się w Kościele czas przyprowadzania masowych grup. Myślę, że nikt inny bardziej niż wy, którzy pełnicie posługę w środowisku wojskowym, w jednostce, czy na misji, nie rozumie wagi duszpasterstwa indywidualnego, skierowanego do konkretnego człowieka – powiedział.

Wraz z kard. Kazimierzem Nyczem Eucharystię koncelebrowali bp Józef Guzdek i bp Rafał Markowski, a także księża dziekani Ordynariatu Polowego. Biskup polowy Józef Guzdek przypomniał, że 21 stycznia 1991 r. decyzją Jana Pawła II został przywrócony Ordynariat Polowy i powołany pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego w III Rzeczypospolitej.

– W ten sposób został zamknięty smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miał ograniczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane przymusowej ateizacji – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że dzisiejsza uroczystość i sprawowana Eucharystia są dziękczynieniem za wszystkich, którzy przyczynili się do przywrócenia Ordynariatu Polowego.

– Pragniemy dziękować Bogu za to, że otwarły się bramy koszar dla Chrystusa i ewangelicznych wartości. Za to, że kapelani ponownie mogą towarzyszyć żołnierzom w realizacji ich misji stróżów pokoju i wolności – powiedział.

Wyraził wdzięczność kard. Kazimierzowi Nyczowi za obecność i sprawowanie Eucharystię. Dodał, że obecność metropolity warszawskiego jest przypomnieniem i podkreśleniem związków archidiecezji warszawskiej z diecezją polową.

W czasie uroczystości odczytano także list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, który przypomniał, że na przestrzeni wieków wielu kapelanów towarzyszyło polskim żołnierzom w walkach o niepodległość i zapłaciło za to wysoką cenę. „Wielu z nich poległo na polach bitew lub zostało zamordowanych, wielu straciło życie przed plutonem egzekucyjnym, wielu skazano na katorgę i zesłano na Sybir” – napisał prezydent. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził wdzięczność kapelanom za wsparcie duchowe, jakie ofiarowują wojsku w kraju i na misjach pokojowych.

Prezydent Andrzej Duda przywołał obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, powołania Biskupstwa Polowego oraz Bitwy Warszawskiej, które obchodziliśmy w minionych latach. „Te trzy tak blisko połączone jubileusze dają piękne świadectwo wspólnoty ojczyzny i Kościoła w Polsce, wspólnoty wiary i patriotyzmu. Polski ksiądz, kapelan wojskowy zawsze trwał przy polskich żołnierzach”, podkreślił. Prezydent życzył kapelanom „kolejnych lat owocnej posługi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej”, „szacunku i wdzięczności żołnierzy, siły duchowej” oraz „żołnierskiego szczęścia”.