Na Mazowszu zaszczepiono blisko 100 tys. osób

Ostatniej doby w województwie mazowieckim wykonano 7 043 szczepienia przeciwko COVID-19, z czego 1 764 szczepień to szczepienia drugą dawką preparatu - wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień. Najwięcej szczepień ostatniego dnia wykonano w Warszawie - 2 742.

Ogółem w województwie mazowieckim przeprowadzono 101 818 szczepień, z czego 4 481 to szczepienia drugą dawką szczepionki. Najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Warszawie - 56 861. W tej liczbie są 2 652 osoby, otrzymały drugą dawkę. Ostatniego dnia w stolicy kraju wykonano 2 742 szczepienia przeciwko COVID-19, z czego 803 to szczepienia drugą dawką.

Dane te dotyczą medyków i osób pracujących w placówkach służby zdrowia, którzy zgodnie z rządowym harmonogramem szczepień, w pierwszej kolejności otrzymują ochronę przed zakażeniem, a także mieszkańców domów pomocy społecznej. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia masowe, najpierw najstarszych seniorów.

Raport podaje też, jak szczepienia postępują w poszczególnych powiatach.

3 262 szczepienia ogółem wykonano w powiecie wołomińskim; dzienna liczba szczepień wyniosła tam 401. W powiecie legionowskim wykonano łącznie 351 szczepień; dzienna liczba szczepień wyniosła 18. W powiecie warszawskim zachodnim wykonano ogółem 1 293 szczepienia; dzienna liczba to 120. Z kolei w powiecie pruszkowskim wykonano ogółem 2 600 szczepień; ostatniego dnia - 238. W powiecie piaseczyńskim natomiast przeprowadzono 2 817 szczepień; ostatniego dnia - 311. W powiecie otwockim - 1 479 szczepień ogółem; ostatniego dnia 185. Natomiast w powiecie mińskim wykonano ogółem 1 151 szczepień, z czego 63 ostatniego dnia.

Według aktualnych danych w całym kraju wykonano 644 999 szczepień, z czego 49 043 wykonano w czwartek.