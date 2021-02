Świat potrzebuje świadectwa jedności chrześcijan  

Odnosząc się do hasła siódmego dnia Tygodnia Modlitwo o Jedność Chrześcijan, zaczerpniętego z Ewangelii św. Jana "Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami”, kazanie wygłosił Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Biskup podkreślił, że świat poza religijny potrzebuje świadectwa jedności gromadzących się pod krzyżem Jezusa chrześcijan. - Tak naprawdę w dzisiejszym świecie wszyscy chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem - zauważył kaznodzieja.

Nabożeństwo Słowa Bożego - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - TRANSMISJA (24.01.21 godz. 16.00)

Dodał, że Jezus wołała o jedność swoich uczniów dla ich dobra i dla dobra spotkanych ludzi i całego świata.

Zdaniem hierarchy wspólna modlitwa w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan "z mocą uświadamia konieczność składania świadectwa o Chrystusie, o Bożej miłości, dzięki której obleczeni zostajemy w białe szaty, o krzyżu, który jest ratunkiem, o wartościach niepodlegających relatywizacji”. - Jako uczniowie Chrystusowi rozumiemy, że powinniśmy mimo kościelnych różnic razem stawać wobec wyzwań współczesności. Czujemy to w rzeczywistości ateizacji i deprecjonowania religijności, a jednocześnie w rzeczywistości dostrzeganych ludzkich poszukiwań, tych poszukiwań często w samotności i w samotni serca, poszukiwań wspólnoty, poszukiwań samego Boga - wyjaśnił.

Dodał, że to, co determinuje bycie ze sobą chrześcijan różnych wyznań, pogłębianie rozumienia ekumenii i doświadczenia wspólnoty jako jedności w różnorodności, to "odkrywanie na nowo chrześcijaństwa jako religii nie osądu, potępienia, a tym samym eksponowania różnic, ale jako religii pokoju, pojednania i co najważniejsze miłości”. - O taką jedność w miłości wołał ten, który jest świadectwem miłości Ojca - wyjaśnił.

- Czy dziś zrozumiemy tę Jego modlitwę jako wezwanie do pokoju i pojednania, do jedności nie tej administracyjnej, ale duchowej, i czy dziś ta jego modlitwa stanie się wezwaniem do miłości. Jak zaświadczymy światu, że zostaliśmy Jego uczniami? - pytał na zakończenie kazania.

Nabożeństwo Słowa Bożego transmitowane było przez Salve NET, wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.