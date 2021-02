Seniorzy się szczepią. Także w Szpitalu Południowym na Ursynowie

Gdzie się zaszczepić przeciwko koronawirusowi? Jak uzyskać pomoc w transporcie? Kto może zamówić przyjazd do domu zespołu szczepiennego?

Pierwsi pacjenci 80+, którzy zarejestrowali się na szczepienia przeciw COVID-19, otrzymali dawki szczepionek w punkcie uruchomionym w Szpitalu Południowym. Chociaż sam szpital dedykowany pacjentom zakażonym koronawirusem ruszy dopiero w lutym, już teraz można się w nim zaszczepić.

Na dodatek tej placówki nie obowiązuje rządowy limit 30 szczepionek na tydzień, dlatego do końca tygodnia szpital zamierza zaszczepić blisko 1,8 tys. seniorów.

- Jesteśmy gotowi na szczepienia warszawskich seniorów, dlatego ponad 40 z blisko 260 punktów szczepień, które utworzono w Warszawie, zorganizowaliśmy w miejskich placówkach - mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia. - Przypominam jednak, że zgodnie z wytycznymi rządowymi punkty szczepień mogą zaszczepić przeciw COVID-19 tylko 30 pacjentów tygodniowo! Tymczasem w samej Warszawie mieszka blisko 107 tys. osób powyżej 80 roku życia, a w kolejce czekają kolejni seniorzy.

Wszystkie działania uzależnione są jednak od dostaw szczepionek.

Wsparcie dla powstańców podczas szczepień przeciw COVID-19

Warszawa przygotowała specjalne wsparcie dla powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko COVID-19. Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę - pomoc wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.

Transport dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami

Warszawa organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami.