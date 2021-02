W niewielkim kościółku na Mariankach, najmniejszym sanktuarium archidiecezji warszawskiej, ponad trzysta lat temu o. Stanisław Papczyński, założyciel marianów, pierwszego męskiego zgromadzenia zakonnego na ziemiach polskich, uprosił u Boga cud wskrzeszenia. W czasie odprawianej przez niego Mszy św. ożyło ciało zmarłej dziewczynki, które matka - właścicielka majątku z okolic Góry Kalwarii - złożyła przed ołtarzem.

Podobny cud zdarzył się trzysta lat po jego śmierci w Ełku, a Kościół zatwierdził go w procesie beatyfikacyjnym. Po modlitwie Nowenną do św. Stanisława Papczyńskiego w niewytłumaczalny medycznie sposób ożyło serce martwego płodu. Uratowany, zdrowy chłopiec skończy w tym roku 20 lat.

Już za życia do o. Papczyńskiego schodzili się chorzy, a on robił ręką znak krzyża na ich czole, ustach i piersiach, mówiąc: „Krzyż i imię Pana mego Jezusa Chrystusa niech ci będzie zdrowiem duszy i ciała twego”. Te same słowa wypowiadają teraz księża marianie do tych, którzy przy grobie ich założyciela w sanktuarium na Mariankach modlą się o uzdrowienie.

Modlitwa o zdrowie duszy, psychiki i ciała trwa w tym miejscu przez cały rok. Z całego świata spływają też świadectwa otrzymanych łask za wstawiennictwem świętego. Dotyczą szczególnie uzdrowień dzieci w łonie matek, uzdrowień chorych onkologicznie oraz osób, które znalazły się w stanie zagrożenia życia, daru potomstwa dla niepłodnych małżeństw, uwolnienia z nałogów.

Przed świętem Matki Bożej z Lourdes, patronki chorych, w Górze Kalwarii jest odprawiana Wielka Nowenna w ich intencjach. W tym roku szczególna, bo obejmuje także tych, którzy szczególnie cierpią z powodu pandemii.

„Przez dziewięć dni, razem ze św. ojcem Stanisławem i Niepokalaną Maryją Uzdrowieniem Chorych w sanktuarium na Mariankach będziemy prosić Miłosiernego Boga o ulgę w cierpieniu, o uzdrowienie duszy i ciała dla wszystkich dotkniętych pandemią i wszelkimi chorobami, od momentu poczęcia aż po naturalny koniec życia” - zaprasza ks. Paweł Naumowicz MIC, kustosz sanktuarium.

Nowenna za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Stanisława Papczyńskiego rozpocznie się uroczystą Mszą św., odprawioną w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego o godz. 12. Dziewięciodniową modlitwę zakończy Msza św. w samo południe w święto Matki Bożej z Lourdes 11 lutego. Podczas Mszy św. będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych, który nazywany jest też sakramentem uzdrowienia.

Intencje do Wielkiej Nowenny za chorych i cierpiących można zgłaszać poprzez formularz na stronie: papczyński.pl lub nadesłać na adres sanktuarium (ul. Ojca Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria-Marianki). Zostaną one również dołączone do intencji trzech Mszy św., odprawionych przy grobie św. o. Papczyńskiego: 2, 6 i 11 lutego o godz. 12.