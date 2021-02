Jak nie marudzić?  

Lubimy sobie czasem ponarzekać, bo nam jakoś smutno, samotnie i chcemy chwili czyjejś uwagi, a może nawet pomocy. Ale co zrobić, gdy stało się to chlebem powszednim, którym karmimy siebie samych i bliskich?

W książce "Sztuka życia bez narzekania" kapucyn o. Kwiatek, doktor psychologii, zauważa, że malkontenctwo to epidemia naszych czasów, często przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bo wciąż skupiamy się na szklankach do połowy pustych i szukamy dziury w całym.

Bardzo rzeczowo wyjaśnia, co jest narzekaniem, a co nim nie jest, dlaczego narzekamy i do czego wykorzystujemy narzekanie oraz w jaki sposób sobie nim szkodzimy. Przedstawia, jak skutecznie z nim walczyć, sięgając między innymi do rad dawnych mnichów, którzy zauważyli, że walka z narzekaniem nie jest tylko sztuką panowania nad własnymi słowami.

Unikanie marudzenia nie znaczy też, że zawsze i wszystko musi się nam podobać. Zakonnik radzi więc, jak konstruktywnie wyrażać swoje żale i pretensje.

Praca nad sobą to jedno, ale co zrobić, jeśli z niepoprawnym marudą spotykamy się w pracy albo mamy go we własnym domu? Na to też są sposoby. Ojciec Kwiatek podpowiada, jak "odtruwać" atmosferę i nie wchodzić w biadolenie rozmówcy, gdyż potakiwanie, pociesznie i dawanie gotowych rozwiązań nie pomaga mu dostrzec emocjonalnych problemów.

