Samorządowcy z Wołomina na Jasnej Górze  

Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu 6 lutego przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski.

W homilii duchowny przypomniał, że każdy z nas, na mocy chrztu, ma do realizowania w Kościele misję kapłańską, prorocką oraz królewską. Odwołując się do Słowa Bożego, duchowny wskazał, że dzisiaj szczególne miejsce poświęcić należy misji prorockiej.



- Każdy, kto przewodzi innym - mama i tata, nauczyciele, urzędnicy, przewodnicy, politycy, przełożeni w Kościele, to są Ci, którzy obdarzeni władzą królewską i prorocką mają prowadzić innych i biorą za to odpowiedzialność. To jest ogromna odpowiedzialność, często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co robimy, co mówimy do innych, jako przełożeni na różnym poziomie, to jest ogromna praca nad duszami innych - albo taka, która te dusze umocni i pobudzi albo taka, która te dusze znieprawi - powiedział biskup.



Hierarcha zwrócił także uwagę na wagę formowania sumienia, jako tego, które pomaga w rozpoznawaniu dobra potrzebnego do podejmowania właściwych decyzji.