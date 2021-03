Boża perspektywa w 70 odsłonach. Książka dla Czytelników  

Fundament i cztery tygodnie rekolekcji ignacjańskich uczą pewnej metody medytacji i modlitwy Pismem Świętym. Warto praktykować ją na co dzień.

Ojciec Stanisław Biel SJ, autor licznych książek i artykułów z dziedziny duchowości, prowadzi rekolekcje ignacjańskie w Centrum Duchowości w Częstochowie. Towarzyszy tym, którzy zgodnie ze wskazówkami św. Ignacego Loyoli, w oparciu o Pismo Święte, szukają Boga realnie działającego w ich życiu.

Rekolekcyjny czas przeżywany w milczeniu, na modlitwie i medytacji, trwa krótko. Jak kontynuować go w codziennym życiu, pełnym pośpiechu i obowiązków? Najnowsza książka jezuickiego rekolekcjonisty pt. „Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym” jest w tym niezwykle pomocna.

Przypominając sposób medytacji duchowej proponowany przez św. Ignacego, o. Biel uprzedza, żeby nie skazywać się na porażkę, ustawiając sobie zbyt wysoko poprzeczkę. Nie planujmy więc czterech medytacji dziennie, jak to praktykuje się podczas rekolekcji. Może oprócz codziennego kwadransa szczerości, czyli rachunku sumienia, uda się wygospodarować czas na półgodzinną medytację nad słowem Bożym.

Jeśli to będzie trudne, warto zarezerwować sobie czas raz na kilka dnia. Dużym ułatwieniem będą wprowadzenia do 70 medytacji biblijnych napisane przez o. Biela, które pomogą zobaczyć siebie i swoje życie oczami Boga.

Dla czytelników mamy trzy egzemplarze książki „Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym”, ufundowane przez wydawnictwo WAM z Krakowa.

Otrzymają je nadawcy 1., 10. i 15. e-maila z hasłem: „Ćwiczenia”, które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 11 lutego. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.