Z okazji 29. Światowego Dnia Chorego w auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA - największego w Polsce szpitala jednoimiennego leczącego chorych na Covid-19, została odprawiona Msza św. Liturgii "w intencji chorych - zwłaszcza w tym szpitalu, dyrekcji, personelu medycznego i pozostałych pracowników, za pracowników transportu medycznego, wolontariuszy oraz poległych w walce z wirusem” - przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

- Byłoby źle, gdybyśmy w tym roku, kiedy trzeba być szczególnie blisko ludzi chorych i tych, którzy się nimi opiekują, uciekli z Mszą św. do pobliskich kościołów. Symbol jest w tym, że tu w środku tego szpitala Chrystus pod postacią chleba i wina uobecnia ofiarę krzyżową i jest obecny ze swoim cierpiącym ludem - powiedział w homilii kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Kardynał przypomniał, że w szpitalu zajdą się relikwie św. Jana Pawła II, który w 1992 r. ustanowił Światowy Dzień Chorych przypadający na 11 lutego we wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi św. Bernardecie Soubirous w Lourdes. Nawiązując do Ewangelii o Kanie Galilejskiej, zwrócił uwagę, że Lourdes dla ludzi chorych i cierpiących jest miejscem, do którego przez 150 lat przybywały miliony osób, "szukając oparcia w modlitwie i tej cudownej przemianie, jaka dokonała się w Kanie Galilejskiej”.

- Dzisiaj jesteśmy w tej szczególnej Kanie, jaką jest każdy szpital, zwłaszcza ten szpital, w którym jest leczonych najwięcej na współczesną pandemię, która dotknęła świat, Europę i Polskę - powiedział kard. Nycz.



Metropolita warszawski, cytując orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego, przypomniał, że pandemia jest "egzaminem z braterstwa” nie tylko dla personelu medycznego, ale dla całego społeczeństwa. Wyjaśnił, że służba choremu nie może być ideologiczna ani polityczna, bo polega na służeniu konkretnemu człowiekowi. Podczas Mszy św. został udzielony sakrament namaszczenia chorych.