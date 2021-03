O. Szustak "pogłębi" karmelitów. Apka nie tylko na Wielki Post  

Darmowa aplikacja do medytacji chrześcijańskiej, prowadzonej przez jezuitę Daniela Wojdę, na najbliższe 40 dni proponuje komentarze do tekstów mistyków karmelitańskich.

"Pogłębiarka" to aplikacja do medytacji chrześcijańskiej oraz innych ćwiczeń duchowych. Darmowa apka na komórki przyda się zarówno tym, którzy od lat praktykują tę formę modlitwy, jak również osobom, które chcą się nauczyć medytacji. Sama społeczność Pogłębiarki od ponad 5 lat gromadzi się na cotygodniowych medytacjach online prowadzonych przez założyciela i pomysłodawcę Daniela Wojdę SJ. Dziś z medytacji korzysta regularnie ponad 5 tys. osób. Każdy może do nich dołączyć i zacząć medytację, ponieważ są one prowadzone w internecie na platformach YouTube i Facebook. Co więcej, są to tzw. medytacje prowadzone, to znaczy, że dołączając do modlitwy, usłyszymy głos jezuity, który poprowadzi nas przez całą medytację. W każdym momencie możemy jednak wyłączyć głos lektora i kontynuować modlitwę samodzielnie.

W "Pogłębiarce" znajdziemy codzienne medytacje Pisma Świętego, ignacjański rachunek sumienia, medytacje tematyczne oraz kursy rozwojowe. Aplikacja przyda się zarówno tym, którzy od lat praktykują tę formę modlitwy, jak również osobom, które chcą się nauczyć medytacji. Na Wielki Post dominikanin Adam Szustak i jezuita Daniel Wojda przygotowali specjalną serię o mistykach karmelitańskich.

W zamyśle głównego pomysłodawcy i prowadzącego Pogłębiarkę Daniela Wojdy SJ, jest łączenie duchowości chrześcijańskiej z rzetelną formacją ludzką opartą na psychologii i nauce o człowieku. Aplikacja pozwala samemu wybrać, które ćwiczenia duchowe chcemy praktykować oraz ustawić automatyczne przypomnienia, które pomogą nam pamiętać o codziennej modlitwie. Aplikacja "Pogłębiarka" jest darmowa i można ją już pobrać zarówno na urządzenia z Androidem, jak i IOS.

- Medytowanie w ostatnich latach stało się bardzo popularne i coraz więcej osób szuka sposobu, jak i gdzie nauczyć się medytować. Co ciekawe w Kościele katolickim często medytacja kojarzy się ludziom z buddyzmem lub innymi religiami Dalekiego Wschodu. Katolicy zapominają, że medytacja jest głęboko zakorzenioną praktyką duchowości sięgającą swoimi początkami do pierwszych wieków chrześcijaństwa i wywodzi się ze starożytnego monastycyzmu. W Pogłębiarce chcemy dzielić się z innymi tą bogatą tradycją chrześcijańską i zachęcić jak najwięcej osób do medytacji, ponieważ sami doświadczamy, jak wartościowa i cenna jest to modlitwa w naszym codziennym życiu – mówi Daniel Wojda SJ.

Na Wielki Post w ramach inauguracji aplikacji siły połączy wyjątkowy duet dominikańsko-jezuicki. Dominikanin o. Adam Szustak w ramach swojej serii „Wstawaki” rozważać będzie wybrane cytaty mistyków karmelitańskich, do których jezuita Daniel Wojda przygotował medytacje. Ta forma modlitwy pomoże pogłębić myśli świętych i sprawić, aby stały się częścią naszego codziennego życia.

Aplikację można ściągnąć ze sklepu Play albo App Store.