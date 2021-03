Książka o Natuzzie Evolo dla Czytelników  

Modlisz się o cud uzdrowienia? Idź do lekarza - przekonywała zmarła w 2009 r. włoska mistyczka i stygmatyczka Natuzza Evolo, sługa Boża.

Po kilku biografiach Natuzzy Evolo, zwanej ojcem Pio w spódnicy, do rąk czytelników trafia książka o tajemnicach jej mistycznego życia. Nietypowa, bo napisana przez fizyka prof. Valerio Marinellego i składająca się ze świadectw lekarzy, którzy mistyczkę poznali, leczyli lub sami szukali u niej porady.

Między innymi ze względu na dar stygmatów, które otwierały się w okresie Wielkiego Postu, przeżywaną wraz z Chrystusem mękę i ukrzyżowanie oraz ze względu na zjawisko hemografii, czyli tworzenia się religijnych rysunków, cytatów z Pisma św. z krwi wypływającej ze stygmatów, mistyczka była pod szczególną opieką lekarską.

Dzięki temu towarzyszące jej niezwykłe zjawiska zostały dokładnie zbadane i opisane od strony medycznej. A o ich nadprzyrodzonym charakterze świadczy powtarzający się wniosek z badań: z punktu widzenia wiedzy medycznej były niewytłumaczalne.

Najwyższej klasy specjaliści byli zaskoczeni, gdy Natuzza, nie potrafiąca czytać ani pisać, odsyłała do nich pacjentów, stawiając diagnozę, często językiem ściśle medycznym, którego - jak sama przyznawała - nawet nie rozumiała. Mówiła tylko to, co przekazali jej aniołowie stróżowie lub Matka Boża.

Często miała polecenie wysyłania chorych do konkretnych lekarzy, najczęściej ateistów, którzy po leczeniu „dziwnych” przypadków, się nawracali. Potrafiła diagnozować choroby, zanim jeszcze wykryli je medycy. Wyprosiła też u Boga wiele uzdrowień, zwracając uwagę na to, że w tej dziedzinie niebo współpracuje z lekarzami.

Książka pokazuje, że mistyczne dary były nie tylko fenomenem medycznym, ale wpisały się w misję, powierzoną przez Boga włoskiej, prostej kobiecie: pocieszania, umacniania i prowadzenia ludzi do poznania największej Miłości.

