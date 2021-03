Jeden dzień - jedna stacja. Ruszają Wielkopostne Kościoły Stacyjne  

W tym roku pielgrzymowanie do wyznaczonych na każdy dzień Wielkiego Postu świątyń będzie odbywało się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.



Modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej 28 marca. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie.



Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali się (i spotykają nadal) każdego dnia w innym kościele na liturgii. W Warszawie idea wielkopostnych kościołów stacyjnych, gdzie każdy kościół jest "stacją" jednego dnia Wielkiego Postu, przyjęła się w 2015 roku.



Kościoły stacyjne to wspólne dzieło obu warszawskich diecezji. Każdego dnia w wyznaczonej świątyni obowiązuje ten sam program. Kościół otwarty będzie od 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym o godz. 12 - wspólna modlitwa "Anioł Pański" i Różaniec, o godz. 15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego bądź Droga Krzyżowa, o godz. 19 - Gorzkie Żale.



Centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza św. o godz. 20. Godziny niektórych nabożeństw mogą być w niektórych kościołach inne (np. w niedziele).



Harmonogram:

17 lutego – Środa Popielcowa – Świątynia Opatrzności Bożej (ul. Prymasa Hlonda 1, AW)

18 lutego – czwartek – Parafia Bogurodzicy Maryi (ul. Powstańców Śląskich 67 D, AW)

19 lutego – piątek – Parafia MB Loretańskiej (ul. Ratuszowa 5A, DW-P)

20 lutego – sobota – Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (ul. Domaniewska 20, AW)

21 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu – Bazylika Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika, Katedra Warszawsko-Praska (ul. Floriańska 3, DW-P)

22 lutego – poniedziałek – Parafia Bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3, AW)

23 lutego – wtorek – Parafia Św. Faustyny (ul. Żuromińska 2, DW-P)

24 lutego – środa – Parafia Św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61, AW)

25 lutego – czwartek – Parafia MB Królowej Aniołów (ul. Ks. Markiewicza 1, AW)