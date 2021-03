Post u dominikanów. Przyłącz się  

Studenci z dominikańskiego DA Studnia zachęcają do jednodniowego postu o chlebie i wodzie we wspólnych intencjach. Ruszyła akcja "Post. Życie ma smak".

Pod hasłem: "Post. Życie ma smak” ruszyła wielkopostna inicjatywa dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego "Studnia". Akcja polega na podjęciu postu o chlebie i wodzie przez jeden wybrany dzień Wielkiego Postu we wspólnych i indywidualnych intencjach.

Uczestnicy modlą się w kilkunastu głównych intencjach, m.in. o ustanie pandemii, za medyków i służbę zdrowia, potrzebne łaski i wsparcie dla osób dotkniętych pandemią, pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, Afryce i Ukrainie, odwagę i moc w głoszeniu Chrystusa i dawaniu świadectwa czy poznanie swojego powołania dla studentów z DA Studnia oraz w nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy intencjach.

Post: Życie ma smak

DAStudnia

Do udziału w inicjatywie zaproszeni są parafianie i przyjaciele parafii św. Dominika. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji albo wpisać się do specjalnej księgi znajdującej się przy wyjściu kościoła.

"Wbrew temu, co się myśli, post nie jest zbędny w naszym życiu. Tak naprawdę pomaga on nam w odkryciu smaku tego, co nas otacza. Jeżeli pościmy z miłości do Boga, to otwieramy się na dar wewnętrznej wolności, która pomaga nam poznać prawdziwą wartość tego, co nas otacza. Post nadaje smak naszemu życiu!” - zachęcają na stronie internetowej organizatorzy.

W każdy piątek Wielkiego Postu w dominikańskim kościele na Służewie o godz. 18 będzie odprawiana Msza św. w intencjach uczestników postu.