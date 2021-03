"Wesprzyj Kapłana" - modlitewna inicjatywa na Wielki Post  

Organizatorami modlitwy za duchownych jest wspólnota Pocieszyciele Maryi i Fundacja Jednym Sercem. - Bóg wzywa każdego do świętości, w szczególności wzywa do tej świętości kapłanów. Jednak księża, szczególnie zaproszeni do życia blisko Boga, czasem przeżywają różne trudności. Dlatego bardzo potrzebują, zwłaszcza dziś, naszej modlitwy. Właśnie stąd narodził się pomysł modlitewnej akcji "Wesprzyj Kapłana”- wyjaśnia Jan Figat, przedstawiciel organizatorów.

W pierwszej edycji wzięło udział 312 osób, które modliły się za 226 kapłanów diecezji warszawsko-praskiej. W tym roku modlitwą zostaną objęci także księża archidiecezji warszawskiej.



Do akcji można dołączyć przez formularz na stronie internetowej www.pocieszycielemaryi.pl oraz www.jednymsercem.pl. Każdy uczestnik wylosuje kapłana, za którego przez tydzień będzie się modlił, otrzyma także link do kapłańskiego profilu na stronie jego diecezji oraz propozycję modlitwy.



- Wielki Post to szczególny czas szukania Pana Boga, dlatego zachęcamy do rozważania słowa Bożego z danego dnia w intencji kapłanów, modlitwy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Przygotowaliśmy także instrukcję do rozważania oraz propozycje modlitewnej intencji na dany dzień - dodaje Adrian Kowalewski, współorganizator akcji.



Modlitwa potrwa do 31 marca, akcja ma błogosławieństwo ordynariuszy obydwu stołecznych diecezji. Dołącz do akcji TU >>