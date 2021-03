Niezłomni realizowali postawy uniwersalne  

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem gen. Fieldorfa przed sanktuarium. Hołd dowódcy kedywu AK oddali Paweł Szeferneker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, burmistrz dzielnicy Praga- Południe Tomasz Kucharski z zastępcą Adamem Cieciurą oraz parafianie. Modlitwę za żołnierzy niezłomnych poprowadził ks. prof. Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Przybyłym towarzyszył poczet sztandarowy służby porządkowej Totus Tuus.

- Od 11 lat gromadzimy się przy naszym sanktuarium w pierwszą niedzielę marca, by złożyć wieńce, a potem celebrować Eucharystie za gen. Augusta Fieldorfa i innych żołnierzy niezłomnych oraz ofiary II wojny światowej. Od 10 lat mamy przed naszym kościołem pomnik generała, dzięki zaangażowaniu burmistrza dzielnicy Praga-Południe –powitał przybyłych ks. prałat Andrzej Kuflikowski, proboszcz parafii o. Pio.

- Przychodzimy tu z historycznego wezwania obrońców ojczyzny, którzy Polskę umiłowali i za nią oddali życie. Z drugiej strony przychodzimy z gorącego pragnienia wierzącego serca, alby w naszej rzeczywistości XXI wieku przemieniać Polskę i nadawać jej piękny, dobry, mądry i sprawiedliwy kształt – mówił bp Grzybowski. Nawiązując do pierwszego czytania, które dotyczyło przykazań Bożych, przypomniał, że tekst ten pochodzi z przekazów ustnych sprzed ok. 3000 lat i jest początkiem prawa ludzkości. - 3000 lat temu nie było innego języka jak język religijny, które wyrażałby treści ważne dla wszystkich ludzi. Taka była wtedy kultura, czas i wymiar życia człowieka. Dziś możemy te treści rozpoznać jako treści uniwersalne. W historii nowożytnego prawa nazwano je prawami człowieka – wyjaśniał. I zaraz dodał: - Wspominam o tym, by powiedzieć, że żołnierze niezłomni stanęli wobec fundamentalnego wyzwania. Jak jako ludzie mamy zachować się wobec tak strukturalnego, tak mocnego i tak bezlitosnego zła? Czy mamy porzucić prawdę o człowieku, o ojczyźnie? Czy też jesteśmy zobowiązani w sumieniu realizować to, co jest podstawowym prawem człowieka: wolność, miłość, ojczyzna? - pytał w imieniu żołnierzy.