W marcu i kwietniu dni otwarte w Liceum im. ks. R. Archutowskiego  

W prowadzonym przez Archidiecezję Warszawską Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. R. Archutowskiego wkrótce rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dni otwarte on-line: 13 marca i 24 kwietnia.

W tym roku Liceum Archutowskiego planuje przyjąć 72 uczniów. Każda z klas pierwszych ma liczyć maksymalnie 24 osoby. W oddziale o profilu humanistycznym uczniowie będą realizowali rozszerzony program języka polskiego i języka angielskiego, a także do wyboru: historii lub historii sztuki. Klasa matematyczna będzie uczyła się rozszerzonej matematyki i języka angielskiego oraz do wyboru: fizyki lub geografii. Natomiast w klasie przyrodniczej nacisk zostanie położony na biologię i język angielski. Właśnie te przedmioty będą nauczane według programu rozszerzonego. Uczniowie tej klasy będą mieli do wyboru również rozszerzoną chemię lub geografię.

Ponieważ szkoła nie jest objęta rekrutacją elektroniczną, cała procedura przyjęcia do szkoły odbywa się w sposób bezpośredni - wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: rekrutacja@archutowski.edu.pl

Liceum prowadzone przez Archidiecezję Warszawską słynie z dobrego poziomu nauczania i dbania o gruntowne wykształcenie swoich wychowanków. - Nauczanie stoi na bardzo wysokim poziomie, natomiast nie rankingi są dla nas najważniejsze, ale to, że tak jak w rodzinie, razem mogą uczyć się dzieci bardzo zdolne i mniej zdolne i każde może zdobyć wykształcenie w bardzo dobrej szkole - deklaruje dyrektor “Archutowskiego”.

I podkreśla: - Dla nas ważny jest uczeń, a nie numer w dzienniku. Nauczyciele kierują się zasadą "kształcąc - wychowujemy”. Wychowujemy w oparciu o dobre relacje z drugim człowiekiem, a ich źródeł szukamy w Ewangelii. W naszej szkole uczniowie nie muszą wstydzić się wiary - zapewnia dyrektor. Prowadzimy adwentowe dni skupienia i rekolekcje wielkopostne, w okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, w maju chętni uczniowie modlą się Litanią Loretańską, a w październiku odmawiamy różaniec na szkolnym korytarzu.

Dysponujemy rozbudowanym terenem rekreacyjno-sportowym. Wyjeżdżamy na wycieczki w ciekawe miejsca, np. spływy kajakowe szlakiem Jana Pawła II. Rozwijamy talenty, np. prowadzimy własny teatr, spotykamy się na licznych kołach zainteresowań i warsztatach.

W 2021 r. liceum Archutowskiego otrzymało medal "Srebrnej Szkoły” najlepszych Liceów w Polsce w prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Perspektyw”. Dbamy o dobre, gruntowne wykształcenie. Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach z matematyki, rachunku prawdopodobieństwa czy nawet z szyfrowania. Mogą słuchać także wykładów z literatury, kultury i sztuki na uczelni.

Placówka na Bielanach dysponuje internatem dla 40 uczniów spoza Warszawy. Od września 2016 roku Liceum "Archutowskiego” jest szkołą publiczną. Jest pierwszym liceum katolickim w Warszawie, które nie wymaga opłat w postaci czesnego.