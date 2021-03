Dyrektor Tomasz Kowalczyk, od wielu lat kierujący archidiecezjalnym Liceum im. ks. Archutowskiego, zmarł we wtorek rano. 3 marca uległ ciężkiemu wypadkowi podczas wspinaczki w Tatrach. W trakcie pokonywania drogi wspinaczkowej na Progu Mnichowym taternik odpadł od ściany i doznał poważnego urazu głowy. Ratownicy TOPR śmigłowcem przetransportowali go do szpitala w Zakopanem. Zmarł kilka dni po operacji, w szpitalu w Nowym Targu.

Zaraz po wypadku uczniowie szkoły na warszawskich Bielanach zorganizowali czuwanie w intencji swojego dyrektora. Spontaniczna modlitwa rozpoczęła się o 22, a skończyła o 7.40 kolejnego dnia. Później uczniowie uruchomili akcję "Różaniec za Dyrektora".

"Nasz wspaniały Dyrektor potrzebuje naszej modlitwy, dlatego chcielibyśmy, aby każda najbliższa godzina była jak najlepiej wykorzystana. Z tego względu prosimy Was o zgłaszanie się do czuwania w konkretnych godzinach. Wystarczy chociaż raz odmówić dziesiątkę różańca. W modlitwie nie zapominajmy o najbliższych i lekarzach, którzy opiekują się p. Kowalczykiem" - prosili uczniowie Liceum Archutowskiego.

Niestety, we wtorek wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. bł. księdza Romana Archutowskiego przy ul. Dewajtis, Artur Fijałkowski, poinformował o śmierci dyrektora Tomasza Kowalczyka: "Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Dziś rano Pan Dyrektor Kowalczyk zamieszkał w Domu Pańskim". Pracownicy i uczniowie wspominają go jako dobrego i ciepłego człowieka. Dyrektor Tomasz Kowalczyk podkreślał, że liczy się “uczeń, a nie numer w dzienniku, a nauczyciele kierują się zasadą, że kształcąc - wychowują”.

"Wychowujemy w oparciu o dobre relacje z drugim człowiekiem, a ich źródeł szukamy w Ewangelii. W naszej szkole uczniowie nie muszą wstydzić się wiary" - mówił.

W jego gabinecie wisi duży krzyż, a pod nim - ikona Matki Bożej Częstochowskiej, patronki szkolnictwa katolickiego. Obok - portret patrona szkoły wśród swoich uczniów. Ks. Archutowski to męczennik z obozu w Majdanku, beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej.