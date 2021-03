Michalici na YouTube uczą religijnego angielskiego  

Pod hasłem "Anielski angielski" na michalickim kanale YouTube "Któż jak Bóg" wystartowała seria filmików do nauki języka angielskiego.

To cykliczne spotkania, podczas których ks. Piotr Prusakiewicz, michalita i redaktor naczelny dwumiesięcznika "Któż jak Bóg", wraz z dr. Robertem Stackpolem, dyrektorem Instytutu Bożego Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych, przybliżają angielskie słówka religijne.

– Brakuje oferty nauki języka angielskiego pod kątem religijnych słówek. Wiele osób uczy się na własną rękę, czytając książki lub słuchając konferencji. Chcieliśmy wypełnić tę lukę – mówi ks. P. Prusakiewicz, który od lat głosi w tym języku słowo Boże na całym świecie.

Anielski angielski - lekcja 3 | ks. Piotr Prusakiewicz CSMA i dr Robert Stackpole

'Anielski angielski" to podstawowe słownictwo z dziedziny religijnej. Podczas trzech opublikowanych do tej pory lekcji prowadzący omówili słówka dotyczące Mszy św., jej poszczególnych elementów, wystroju kościoła, przeanalizowali "Ojcze nasz", "Zdrowaś, Mario" i modlitwę do św. Michała Archanioła, słownictwo określające przymioty Boga, nazwy ksiądz biblijnych oraz chórów anielskich. – Oprócz prezentacji i oryginalnej wymowy poszczególnych słówek staramy się wyjaśnić różnicę między polskim i angielskim znaczeniem – mówi kapłan.

Filmiki do nauki języka dostępne są w sieci na prowadzonym przez michalitów ewangelizacyjnym kanale YouTube "Któż jak Bóg" . Słowa te to zawołanie św. Michała Archanioła, patrona zgromadzenia. – To nie tylko nauka języka, ale także ewangelizacja. Podczas lekcji "Anielski angielski" w dwujęzycznej formie przekazujemy także treści teologiczne w nowoczesnej formie – wyjaśnia ks. P. Prusakiewicz.

Michalicki kanał na You Tube został uruchomiony pod koniec ubiegłego roku. Zamieszczane są na nim treści ewangelizacyjne: homilie i konferencje, serie "Szatan i metody jego działania", "Tajemnice aniołów", "Kierownictwo duchowe" oraz w wersji angielskiej – "The Secret of Angels". Kanał ma 13,4 tys. subskrybentów.