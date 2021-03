Bp Romuald Kamiński: Nie zmarnujmy Roku Rodziny  

Kuria warszawsko-praska opublikowała komunikat bp. Romualda Kamińskiego na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, podczas którego diecezja zainauguruje w łączności z papieżem Franciszkiem Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. Potrwa on aż do 26 czerwca 2022 r. i zakończy się podczas X Spotkania Rodzin w Rzymie.

"Zamysłem Ojca Świętego jest, abyśmy stali się świadkami miłości rodzinnej. Chciałbym jeszcze raz zachęcić Was do pięknego przeżycia tego czasu, bo jest on nam wszystkim bardzo potrzebny. Potrzebujemy go – jak pisze Franciszek – »aby rozmawiać, aby objąć siebie nawzajem bez pośpiechu, aby dzielić się swoimi planami, ażeby wysłuchać się nawzajem, spojrzeć sobie w oczy, docenić, aby umocnić relację« (Franciszek, Amoris Laetitia, 224). W tych prostych znakach mamy bowiem odkrywać piękno i radość z miłości" - pisze biskup warszawsko-praski, podkreślając że rodzina będzie priorytetem wśród działań duszpasterskich.

"Co miesiąc, 19. dnia miesiąca, w różnych parafiach naszej diecezji będziemy w modlitwie zawierzać matki i ojców, dzieci i młodzież, rodziny w trudnej sytuacji i osoby w podeszłym wieku. Chcemy również wrócić do tekstu adhortacji Amoris Laetitia, którą Ojciec Święty poświęcił miłości w rodzinie. Niech będzie to lekcja tego, czym ma być miłość, bo jak mawiał ks. Józef Tischner: »Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko«".

Biskup Romuald Kamiński zaznacza, że wobec rosnącej liczby rozwodów szczególnie leży mu na sercu kwestia przygotowania narzeczonych do małżeństwa. "Kontynuując dzieło mojego poprzednika, abp. Henryka Hosera SAC, chciałbym, aby udało się nam tchnąć nowy zapał w organizowaniu spotkań przedmałżeńskich. Niech to rzeczywiście będą miejsca formacji i odkrywania piękna nie tylko zmysłowej miłości eros, lecz także duchowej – agape. »Im bardziej obydwie, niewątpliwie w różnych wymiarach, znajdują właściwą jedność w jedynej rzeczywistości miłości, tym bardziej spełnia się prawdziwa natura miłości w ogóle« (Benedykt XVI, Deus caritas est, 7)" - czytamy w komunikacie.

"Pamiętajmy, że w tym roku naszym szczególnym patronem i opiekunem jest św. Józef. Wzywajmy Go w modlitwach prywatnych i wspólnotowych" - apeluje bp Romuald Kamiński, udzielając na rozpoczynający się Rok Rodziny „Amoris Laetitia” pasterskiego błogosławieństwa.