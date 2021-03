Kard. Nycz: Św. Józef uczy, jak być wiernym Bogu w trudnych czasach  

Msza św. odpustowa rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy grobie ks. Jana Sitnika, budowniczego kościoła na Kole i pierwszego jej proboszcza. W procesji do ołtarza zostały wniesione relikwie św. Józefa.

- Gromadzimy się w miejscu szeroko znanym poza granicami tej parafii z racji całodobowej wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwa tu nieprzerwanie do 35 lat. Co roku świętujemy ze swoim biskupem Warszawskie Łagiewniki, będące wykładnią szczególnej czci, którą tu na co dzień odbiera Boże Miłosierdzie. Jesteśmy w miejscu świętym, gdzie nagromadzona od lat modlitwa leczy ludzkie dusze i pozwala żyć w jedność z ludźmi i z Bogiem - powiedział proboszcz, witając licznie zgromadzonych w świątyni wiernych.

Następnie odczytał dekret ustanawiający kościół św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole diecezjalnym sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP. W świątyni rozległy się brawa.

W homilii kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że w dobie tworzenia antychrześcijańskiej kultury potrzebny jest patron, który swoim życiem pokaże, jak być wiernym Bogu. - Święty Józef jest wzorem doskonałym. Nie w wielości słów, ale w ciszy widzimy postawę i odpowiedź na te wyzwania, które spotykają nas samych - powiedział kardynał.

Zadaniem diecezjalnego sanktuarium będzie szerzenie kultu św. Józefa poprzez nabożeństwa ku jego czci, działalność kulturalną i naukową. Wierni pielgrzymujący na Koło będą mogli uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Główne uroczystości odpustowe przypadają na 19 marca w dzień św. Józefa Oblubieńca NMP oraz 1 maja we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

Ku czci św. Józefa w każdą środę odmawiana jest Litania do św. Józefa, we wtorki - Msza św. z Nowenną do św. Józefa, a każdego 19. dnia miesiąca nabożeństwo dla mężczyzn do św. Józefa. Każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia będzie możliwość spowiedzi.

Nowe sanktuarium zostało ogłoszone w ustanowionym przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa i jest jednym z trzech kościołów stacyjnych, którym patronuje święty Opiekun NMP.