Listy do św. Józefa  

Nie ma tygodnia, by ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz i kustosz powstającego na Kole diecezjalnego sanktuarium św. Józefa, nie znalazł za figurą patrona parafii zaadresowanego do niego listu…



- Erygowana w 1938 r. parafia od samego początku związana jest ze św. Józefem. Wielu wiernych otacza patrona naszej parafii szczególną czcią. Od 35 lat w świątyni trwa także nieprzerwanie całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Dlatego w Roku św. Józefa zwróciliśmy się z prośbą do kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, o ustanowienie kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP diecezjalnym sanktuarium - wyjaśnia duchowny.

Dekret zostanie odczytany 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18. Będzie to pierwsze na terenie archidiecezji warszawskiej sanktuarium, któremu patronuje Oblubieniec NMP.

Figura, przy której gromadzą się czciciele św. Józefa, posadowiona jest nad grobem ks. Jana Sitnika, budowniczego świątyni i pierwszego jej proboszcza. Podczas uroczystej Mszy św. przy figurze zostaną zainstalowane także relikwie Oblubieńca NMP, a we wspomnienie św. Józefa Robotnika (1 maja) lilia - wotum wdzięczności parafian za ustanowienie sanktuarium.

- Śp. ks. Jan Sitnik tego właśnie patrona wyprosił dla parafii i kościoła u kardynała Aleksandra Kakowskiego, a następnie w przejmujących słowach u progu II wojny światowej zawierzył wspólnotę parafialną św. Józefowi - wyjaśnia kustosz.

Do dziś panuje przekonanie, że to dzięki opiece patrona parafii mieszkańcy Koła wyszli z Rzezi Woli obronną ręką. Po wojnie w parafii kult św. Józefa nadal się rozwijał, powstawało wiele bractw, którym patronował święty. - Podczas remontu kościoła znaleźliśmy chorągwie z wizerunkiem św. Józefa i dokumenty mówiące o licznych nabożeństwach do patrona parafii - mówi ks. Zbigniew Godlewski.

Więcej o nowym sanktuarium w 10. numerze "Warszawskiego Gościa Niedzielnego" na 14 marca.