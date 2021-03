Warszawa. Na Kole powstanie diecezjalne sanktuarium św. Józefa  

Uroczysta Msza św. podczas której kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski odczyta dekret ustanawiający kościół św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole archidiecezjalnym sanktuarium św. Józefa, zostanie odprawiona 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP o godz. 18. Tego samego dnia przy figurze św. Józefa zainstalowane zostaną relikwie świętego patrona parafii na Kole.

Uroczystość poprzedzą wielkopostne rekolekcje "Idźcie do Józefa” wygłoszone przez ks. Mariusza Simonicza CSsR, proboszcza i rektora sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu.

Zadaniem diecezjalnego sanktuarium będzie szerzenie kultu św. Józefa poprzez nabożeństwa ku czci świętego patrona, działalności kulturalną i naukową.

- Rys charakterystyczny powstającego sanktuarium to całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, która w naszej parafii trwa nieprzerwanie do 35 lat - wyjaśnia ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz kościoła na Kole i kustosz nowego sanktuarium.

Wierni pielgrzymujący na Koło będą mogli uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Główne uroczystości odpustowe przypadają na 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP oraz 1 maja we wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika.

Ku czci św. Józefa w każdą środę odmawiana jest litania do św. Józefa, we wtorki - Msza św. z nowenną do św. Józefa, a każdego 19. dnia miesiąca nabożeństwo do św. Józefa dla mężczyzn. Każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia będzie możliwość stałej spowiedzi.

Nowe sanktuarium zostanie ogłoszone w ustanowionym przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa i jest jednym z trzech ustanowionych przez kard. Kazimierza Nycza kościołów stacyjnych, którym patronuje święty Opiekun.

Więcej o nowym sanktuarium będzie można przeczytać w 10 numerze warszawskiego Gościa Niedzielnego na 14 marca.