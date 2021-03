Rodzina ostatnim bastionem walki o Boga i człowieka  

Rozpoczynamy Rok Rodziny Amoris Laetitia, szczególny czas promowania życia małżeńskiego, dawania świadectwa jego piękna oraz refleksji nad blaskami i cieniami naszego codziennego życia w małżeństwach i rodzinach - mówił bp Jacek Grzybowski, inaugurując w diecezji warszawsko-praskiej obchody Roku św. Józefa.

Rozpoczęcie ROKU RODZINY - Msza św. w parafii MB Częstochowskiej w Józefowie TRANSMISJA (19.03.2021)

W uroczystość Opiekuna św. Rodziny w parafii MB Częstochowskiej w Józefowie złożył akt zawierzenia wszystkich rodzin jego opiece, aby "stał się patronem prowadzenia i rozwiązywania czasem bardzo trudnych spraw rodzinnych i małżeńskich".

Nawiązując do tytułu "Gościa Extra", poświęconego św. Józefowi, podkreślił, że dzięki inicjatywie papieża Franciszka, ziemski ojciec Jezusa wychodzi z cienia.

- Gdy czytamy Nowy Testament, jawi nam się jako postać trzecioplanowa, pojawia się tylko w 26 wersach, a jego imię wymienione jest tylko 14 razy, mniej niż wielu apostołów. Józef jest rzeczywiście człowiekiem ukrytym w tekstach biblijnych - mówił bp Jacek Grzybowski, przypominając jednak o tym, że Jan Paweł II poświęcił mu specjalną adhortację "Redemptoris Custos", ukazując go jako stróża naszej wiary. - Józef w Ewangeliach nic nie mówi. Myślę, że to znak dla nas: Józef jest ukazany jako człowiek czynu, opieki, pracy, pokory, który staje się istotny, gdy dzieją się rzeczy wielkie. Potrzeba nam w Polsce zrozumienia, że przyszedł czas realizacji dzieła nie przez słowa, wielkie manifesty i wezwania, tylko przez pokorną, oddaną głęboko Bogu, ludziom, wspólnocie pracę. Pracę, której nikt nie widzi lub nie dostrzega od razu. Być może Józef jest patronem czasów trudnych, które nas czekają, w których trzeba realizacji dzieła Bożego w prostocie i pokorze. Może w dzisiejszym świecie - zamieszania moralnego i głębokiej destrukcji postaw ludzkich - to jedno z najtrudniejszych wyzwań: być człowiekiem sprawiedliwym i prawym, jak św. Józef.

Bp Jacek Grzybowski podkreślił, że papież Franciszek przez zwołane dwa synody oraz adhortację "Amoris laetitia" zwraca uwagę na rodzinę. Choć ważnych tematów jest na świecie wiele, łącznie z pandemią, która pokazała, że ludzkie zdrowie, ambicje i plany są bardzo kruche, a przyszłość - niepewna, Kościół wskazuje małżeństwo i rodzinę, także przez przykład św. Józefa, jako szczególną rzeczywistość do rozważenia.

- Dzisiejszy kryzys rodzin i małżeństw jest wyzwaniem dla naszych wspólnot parafialnych i sąsiedzkich, wezwaniem do modlitwy, a jednocześnie do pielęgnowania miejsc, gdzie mogę umocnić swoje relacje małżeńskie i rodzinne. Gdzie znajdę sojuszników w trudnych problemach małżeńskich, wychowawczych, które spotykam jako matka, ojciec, babcia czy dziadek. To wezwanie, byśmy będąc w cieniu, jak św. Józef, realizowali to, co jest wolą Bożą: modlili się, wspomagali ludzi, tworzyli wspólnotę, wzajemnie się wspierali. Być może jesteśmy przygotowywani na to, że ostatnim bastionem walki o Boga, o wartości, o człowieka będzie rodzina i małżeństwo - podkreślił biskup warszawsko-praski.

Od marca 2021 r. do czerwca 2022 r., każdy 19. dzień miesiąca będzie dedykowany poszczególnym osobom tworzącym rodziny. Wydziały duszpasterskie kurii warszawsko-praskiej na każdy miesiąc przygotują scenariusz nabożeństwa oraz propozycje tekstów do wykorzystania w homilii. W tych dniach specjalnym modlitwom, za każdym razem w innej parafii, będą przewodniczyć prascy biskupi. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 19 kwietnia w parafii św. Patryka na Gocławiu.