Ratowali Żydów, ocalili człowieczeństwo  

- Dziękuję państwu za to świadectwo, dziękuję za to, że jesteście. Bo każdy najmniejszy ślad, każda taka uroczystość pokazuje prawdę o tamtych wydarzeniach i tamtych czasach. To jest piękna i niezwykle patriotyczna postawa, bardzo dzisiaj potrzebna nam i Polsce - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń. - Nasz naród, społeczeństwo - zarówno ci pochodzenia żydowskiego, jak i ci pochodzenia polskiego - ponieśliśmy ogromne straty w czasie II wojny światowej. To jest nasza, bardzo ważna część pamięci, która woła o uczciwość i sprawiedliwość. I także my mamy prawo się tej uczciwości i sprawiedliwości w przestrzeni światowej domagać - mówił prezydent RP, podkreślając, że będzie zwalczał wszelkie przejawy antysemityzmu w naszym kraju. - One uderzają w pamięć o państwa najbliższych - powiedział.

W uroczystym spotkaniu wzięła też udział małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

W trakcie uroczystości Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczona została pośmiertnie siostra Matylda Getter. Matka przełożona zakonu Franciszkanek Rodziny Maryi w okresie II wojny światowej kierowała akcją ratowania przez siostry dzieci żydowskich z warszawskiego getta. Szacuje się, że dzięki jej działalności uratowano ponad 700 dzieci.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Edward Dygdoń, którego rodzina udzielała pomocy 6-osobowej rodzinie Adlersbergów, ukrywając ich w podpiwniczeniu domu oraz w pobliskim lesie.

Tym samym odznaczeniem udekorowana została Gotfryda Barbara Marat, córka polskiego dyplomaty Stanisława Sierańskiego. Rodzina Sierańskich udzielała pomocy Żydom w czeskiej Pradze, a następnie w swoim domu w Aninie. Pani Gotfryda jako dziecko przebywała wraz z matką, przez 5 tygodni, w praskim więzieniu Gestapo za pomoc udzielaną Żydom.

Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona także s. Antonietta Frącek. Siostra z klasztoru przy ul. Żelaznej zajmuje się badaniem dziejów Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów podczas II wojny światowej.