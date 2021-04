Kryzys męskości czy tożsamości?

"O (nie)męskości - czyli jaki mężczyzna dziś jest potrzebny?" to temat kolejnego spotkania online z cyklu Duchowość dla Warszawy, zorganizowanego 25 marca przez Akademię Katolicką.

Odpowiedzi na pytanie: co to znaczy być mężczyzną, mężem i ojcem udzielili Janusz Wardak, trener i mówca z obszaru wychowania, ojciec dziesięciorga dzieci oraz Marcin Gomułka, współtwórca projektu "Początek wieczności" oraz ojciec trójki dzieci.

Inspiracją do podjęcia takiej tematyki jest przeżywany w Kościele Rok Świętego Józefa oraz niedawno rozpoczęty Rok Rodziny. - Dziś mamy problem z kryzysem tożsamości mężczyzn. W wielu sytuacjach życiowych kobiety i mężczyźni są w stanie się wymienić. Mężczyźni nie do końca wiedzą, na czym polega ich rola - zwrócił uwagę Janusz Wardak. Zdaniem prelegenta mężczyzna musi na nowo odnaleźć swoją tożsamość we współczesnym świecie.

Z pomocą może przyjść św. Józef - wzór dowagi, odpowiedzialności, działania w oparciu o wolę Bożą. - Najważniejszym wyzwaniem dla mężczyzny jest wydobyć z siebie dobre cechy i przekraczać swój egoizm - dodał. Transmisję można odtworzyć na kanale YouTube Akademii Katolickiej w Warszawie. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 maja.