Niepokalanów. Adorują w intencji pokoju  

Powstała w 2018 r. kaplica Wieczystej Adoracji "Gwiazda Niepokalanej” w Niepokalanowie to wyjątkowe miejsce na mapie kaplic wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Polsce. - Projekt kaplicy pokrywa się z wizją św. Maksymiliana. Eucharystyczny Jezus ukryty jest w między rozłożonymi rękami Niepokalanej. Dzięki nietypowej monstrancji można kontemplować złączenie ich serc. Takie pragnienie miał też nasz założyciel - wyjaśnia o. Mariusz Książek, franciszkanin, nowy proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie. - Chcemy jeszcze bardziej rozbudzić pragnienie adorowania Najświętszego Sakramentu, dlatego oprócz cotygodniowych dyżurów uruchomiliśmy comiesięczne. Ta propozycja skierowana jest także do osób spoza naszej parafii - dodaje.

Na stronie parafii (parafia.niepokalanow.pl) zamieszczony jest grafik, a w nim 744 godziny, które czekają na adorujących. Na adres mailowy parafia.niepokalanow@gmail.com należy wysłać deklarację dnia miesiąca i godzinę, w której podejmuje się godzinny dyżur, swoje dane osobowe oraz numer telefonu. Na dyżur mogą zapisywać się także całe rodziny. Można zgłosić się również telefonicznie (46/ 864 09 30), dzwoniąc do kancelarii w godzinach jej otwarcia.

Osoby adorujące Najświętszy Sakrament modlą się nie tylko we własnych intencjach, ale także w intencji pokoju i triumfu Niepokalanego Serca Maryi na całym świecie. - To kontynuacja wezwania Matki Bożej z Fatimy do ratowania świata i wynagrodzenie za grzechy - wyjaśnia franciszkanin. - Godzina adoracji to także wyśmienita okazja, by samemu znaleźć pokój w swoim sercu i zanieść go innym - dodaje.

Na comiesięczny dyżur zapisało się już ponad 70 osób.